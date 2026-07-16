【捱夜急救指南】經常捱夜OT身子弱？教你「捱夜修復6招」精準為免疫力叉電

看世界盃、通宵煲劇、OT做project……在節奏急速的香港，都市人總會有捱夜的時候 。然而，每次捱夜過後，伴隨而來的往往是皮膚暗啞、黑眼圈現形，甚至是反覆感冒作病，身體誠實地發出了免疫力下降的警號 。

