【捱夜急救指南】經常捱夜OT身子弱？教你「捱夜修復6招」精準為免疫力叉電
看世界盃、通宵煲劇、OT做project……在節奏急速的香港，都市人總會有捱夜的時候 。然而，每次捱夜過後，伴隨而來的往往是皮膚暗啞、黑眼圈現形，甚至是反覆感冒作病，身體誠實地發出了免疫力下降的警號 。
如果不幸地真的覺得自己捱夜過後變得易病、易累，就要馬上補救，一於教你6個捱夜急救大法給大家，就算要頂硬上通宵，都能在關鍵時刻幫你的免疫系統原地復活，打破「捱夜必病」的魔咒！
捱夜隔天的「修復六招」
1. 適度補充水分：捱夜會加速身體水分流失，多喝水能促進新陳代謝，加速排出代謝廢物 。
2.避免酒精與高油炸宵夜：捱夜時肝臟已超負荷，若再進食重口味、油炸物或飲酒，會加劇身體發炎反應 。
3.盡快恢復正常作息：隔天切忌報復性補眠一整天，這會徹底破壞生理時鐘，應盡量盡快恢復正常作息。
4.白天小睡 20-30 分鐘：午後花半小時內稍作小歇，能有效降低神經系統的疲勞感，恢復日間精神。
5.隔天適度曬太陽：清晨或中午曬曬太陽，透過光線幫助生理時鐘調整與回歸正軌。
6.適量運動促進氣血循環：進行輕度拉筋或快步走，能帶動全身血液循環，活化免疫細胞的巡邏機制 。
每日免疫增強基礎：精準防禦！別讓不當烹調損耗關鍵維他命
除了生活作息上的調整，日常的營養補充更是重中之重 。捱夜後人體急需維他命B來支持細胞能量代謝、對抗疲勞 ；同時也需要維他命D來活化體內的免疫細胞，維持免疫防線的戰鬥力 。
如果想簡單、直接且高效地提升免疫力，選擇直接飲用有助免疫力的飲品是一項精明的選擇 。
維他奶™鈣思寶™高鈣原味豆奶便是為都市人設計的無負擔營養補給：
- 直接吸收維他命：提供額外的維他命 B6 與 B12，能直接被人體迅速吸收，有效支持細胞能量代謝，幫助對抗日常疲勞，維持免疫系統的正常修復功能 。
- 高鈣與維他命 D 協同強效：每包能提供成年人每日所需 50% 的高濃度鈣質，更特別添加了維他命 D，大大提升腸道對鈣的吸收率，強健骨骼的同時，更能直接活化體內的免疫細胞，築起身體的健康防禦盾 。
- 低糖零膽固醇，輕盈無重感：在滿足「低糖、零膽固醇」的健康原則下，完美切合捱夜後低負擔的飲食需求，完全不用擔心攝入多餘的飽和脂肪 。
關鍵詞捱夜 急救 免疫力
圖片來源：Stock Photo、維他奶™鈣思寶™高鈣原味豆奶