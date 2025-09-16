日日有賞｜送40份中大中藥傳承濕敏貼（每份兩盒） 濕敏救星一貼止痕！
《日日健康》推出全新送禮活動「日日有賞」，第一擊攜手中大中藥傳承，免費送出「中大中藥傳承濕敏貼」，專為敏感肌打造的創新外用方案，結合科研與草本智慧，貼上即可帶來清爽舒緩感！
活動名額有限，40份免費濕敏貼（每份兩盒，總值$520）等你來領取！請先讚好《日日健康》和《中大中藥傳承》Facebook或Instagram專頁，並在留言中分享你想要濕敏貼的原因。完成留言後，請填寫本文下方表格登記參加遊戲！
濕敏問題常因過敏反應或外界刺激加劇，皮膚甚至可能出現脫屑、裂開或起水泡。面對這些症狀，需要一款能深層舒緩並有效鎖水保濕的產品。中大中藥傳承濕敏貼作為人氣斷貨王，專治濕敏皮膚常見的乾燥、紅腫、發癢等不適，一貼即時止癢！
產品以臨床實證的抗濕敏配方為基礎，嚴選金盞花、牡丹皮及薄荷等天然草本成分，並以黃金比例調配，配合透明質酸、維他命及礦物質等成分，全面鎖水保濕，防止皮膚乾澀，促進濕敏狀況的舒緩。
濕敏貼採用0.027毫米超薄膜設計，既防水又透氣，貼服度高。貼上一貼即可止癢，減少因抓撓造成的皮膚破損，有助加快修復皮膚屏障。產品不含類固醇和塑化劑，經皮膚刺激性及過敏性測試合格，適合敏感膚質人士使用。
與一般塗抹式乳液相比，濕敏貼不易弄髒衣物，且不黏膩，能長時間維持舒緩效果，超過90%的受訪者反映使用後皮膚狀況明顯改善。
經過七重科研評估認證，產品具備以下功效：
- 抗紅熱反應
- 抑菌抗菌
- 加速傷口修復
- 舒緩紅腫及痕癢
- 保濕
- 透皮吸收佳
- 無皮膚刺激性
注：產品規格為10片裝，每片約7cm x 10cm。主要成分包括牡丹皮提取物、薄荷提取物、金盞花提取物、煙鹼醯胺（維他命B3）、透明質酸鈉、維他命E、精氨酸及氧化鋅，結合多重天然和有效成分照顧敏感肌膚。
想親身體驗這份舒適？即刻填寫下方表格登記參加，獲選者有機會免費獲得御藥堂中大中藥傳承濕敏貼一份！得獎結果將透過電郵通知，記得留意！
