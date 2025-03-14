楊卓娜抑鬱10年靠老公克服 見好友患癌頓悟人生 為家人必做2件事

入行超過20年的楊卓娜，外表給人溫柔、文靜的印象，然而背後她長期被壓抑的情緒折磨，從23歲踏上港姐舞台，要面對佳麗之間的是非傳聞，到30歲以處境劇《愛·回家》「霞姐」一角逐步確立戲路，之後卻又因變成「御用苦情女角」而陷入抑鬱症。楊卓娜在接受《日日健康》專訪時坦言：「經常要喊、死老公、離婚，有一段時間更試過同一天開3組戲，全部都是死人、冧樓的沉重劇情，令我極度鬱悶。」多年情緒壓抑，幸得丈夫的默默支持才找到出口，如今她也學會接納自己，不再受角色定型的局限，並勇敢嘗試更多突破性的演出。走過20多年演藝生涯的高低起伏，楊卓娜終於豁然開朗，更認清健康與家人的重要性：「人間好有愛，人與人之間真的很微妙；我可以慳其他東西，但保險、Body check一定無得慳。」

