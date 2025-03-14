楊卓娜抑鬱10年靠老公克服 見好友患癌頓悟人生 為家人必做2件事

入行超過20年的楊卓娜，外表給人溫柔、文靜的印象，然而背後她長期被壓抑的情緒折磨，從23歲踏上港姐舞台，要面對佳麗之間的是非傳聞，到30歲以處境劇《愛·回家》「霞姐」一角逐步確立戲路，之後卻又因變成「御用苦情女角」而陷入抑鬱症。楊卓娜在接受《日日健康》專訪時坦言：「經常要喊、死老公、離婚，有一段時間更試過同一天開3組戲，全部都是死人、冧樓的沉重劇情，令我極度鬱悶。」多年情緒壓抑，幸得丈夫的默默支持才找到出口，如今她也學會接納自己，不再受角色定型的局限，並勇敢嘗試更多突破性的演出。走過20多年演藝生涯的高低起伏，楊卓娜終於豁然開朗，更認清健康與家人的重要性：「人間好有愛，人與人之間真的很微妙；我可以慳其他東西，但保險、Body check一定無得慳。」
20歲勇敢成長期 不懂傾訴壓抑自我
23歲那年，楊卓娜正在澳洲讀大學，家中突如其來的變故，父親重病失去工作能力，令她開始思考人生方向：「我真的不知道將來該做甚麼，我唯一知道的是自己喜歡表演。」在這個迷茫的時刻，她決定回港參選香港小姐，然而僵硬的肢體語言令她的起步很不容易，「我不懂表達，甚至連笑也不懂得笑，站也不懂得站，整個人非常僵硬，像石化一樣…..加上負面訊息出來，說楊卓娜會鬆踭，對我打擊真的很大，因為我根本沒有做過任何事，只是姿勢僵硬而已。」
面對外界指責，卻沒有傾訴對象，她只能將情緒壓抑起來：「總結20多歲時，我的身體健康是OK的，只是心理健康不OK，因為不懂找人傾訴，掩蓋了內裡的不開心，一直壓抑我自己。」入行十多年長期面對情緒問題，最嚴重時甚至抗拒拍攝，想盡藉口「推Job」，做主持反而成為她的避風港。
30歲演技磨練期 由「霞姐」到御用苦情女角
30歲時，楊卓娜突然渴望安穩的家庭，「我也不知道為什麼，那段時間突然很想結婚、很想生孩子。」這個願望不久後實現：「我老公就出現了，他是唯一一個可以拯救我的心靈，拯救我整個人生，就像一個水泡，他令我逐漸改變。」由相識到相愛，她逐漸學懂釋放內心的壓力，變得愈來愈開朗。
當時她也遇到《愛·回家》「霞姐」一角，逐漸被觀眾所熟知，亦是其演藝生涯的轉捩點：「霞姐是我人生第一個最完整、最有鋪排和跟我最有共鳴的角色。我盡量想將楊卓娜的優點給大家看到。」她非常感激編劇與編審為霞姐加入很多入屋的元素，角色大受歡迎，她內心充滿感恩。
不過在霞姐之後，楊卓娜的戲路卻逐漸變得單一且沉重：「我開始拍一些比較苦情的角色，經常要喊、死老公、離婚，有一段時間更試過同一天開3組戲，全部都是死人、冧樓的沉重劇情，令我極度鬱悶。」
40歲注目熟女期 接納批評做「無框框演員」
數年前楊卓娜公開患情緒病經歷，意外得到很多醫護、專業人士主動聯繫關懷，「人間好有愛，人與人之間就是很微妙，愛令我們溝通、和諧。」踏入40歲之後，楊卓娜不再在乎外界目光，勇敢嘗試更多不同角色，「我是一個無框框的演員，希望每一次都可以帶來新的演繹。」最近，她更在《奪命提示》中挑戰從影以來最瘋狂的角色 — 一名60多歲的情緒壓抑女士。「這套劇對我來說真是Heavy到爆！為了呈現真實狀態，我刻意減肥，不塗防曬，在陽光下耕田曬黑皮膚。」她更說：「無論以前演過多少哭戲，我都放在一邊；無論觀眾Comment好與不好，我都會放在一邊。我希望觀眾看到這一套戲，感受我的改變和成長。」
見好友患癌有所醒覺 為家人必做兩件事
疫情數年令大眾更關注健康，楊卓娜形容：「一個疫情改變了很多人的人生，無論是生活習慣、想法、食物，或者整個身體狀態全部改變了。」由於身邊不少朋友在疫情後發現患癌，也令她更珍惜健康，更深明買個保障的重要性，「因為我知道我條命很重要，對我的家人、同事，我要確保自己有一個生活的保障、保障我的家人，我覺得是一種承擔來的。以前舊年代會覺得，Body check、買保險是被人呃，但到了這個年紀，我真的感受到Body check、買保險是絕對一定要做，買一份真正能幫到自己的保險，能應付醫療及生活開支。」