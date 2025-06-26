精神科醫生樂芷穎反被病人「點醒」 最難受為救人被迫做「惡人」

「有時，為了救人不得不做『惡人』。」精神科醫生要走進病人的心靈深處，感受對方的煎熬，陪伴他們走出黑暗，精神科醫生樂芷穎接受《日日健康》#HealthyDates專訪時形容，最難受的時刻莫過於要做「惡人」，盡力守護病人與其身邊的人，但也常常提醒自己「精神科醫生也是人」，有時要學懂放手。

