精神科醫生樂芷穎反被病人「點醒」 最難受為救人被迫做「惡人」
整形外科與精神科的糾結
選擇專科像是一場人生抉擇，樂醫生曾對整形外科充滿興趣，覺得手術不只要成功，更要漂亮。「我希望能把傷口處理得美觀一些，這其實也反映出我完美主義的傾向。」
精神科則完全不同，會遇到不同的故事，「我希望每一個個案都是獨特的，能夠用不同的方法去處理。」這樣的多樣性與深度，反而與她天馬行空、跳脫框架的性格不謀而合，「在精神科找到了延續從醫熱誠的動力，也找到了適合自己的位置。」
醫院實習經歷生死感觸深
在醫院實習時，她最深刻的是有次病人心臟停頓，「醫護人員都知道，這樣的情況其實不容易救回來」，幸眾醫護幾經努力終將病人救出鬼門關，那份衝擊和感動至今仍令她記憶猶新。
另一次，一位年邁婆婆搶救無果，樂醫生為婆婆完成身體檢查後，再替她梳理頭髮、蓋好被子，並把其手中緊握的十字架放回原位，然後家人宣佈離世訊息，「那一刻，我覺得自己可以好好地送她走完人生最後一程，那份感動真的很深。」
精神科沒有九死一生的場面
每次與醫生朋友聚會，她總會聽到許多令人熱血沸騰的「九死一生」故事——病人命懸一線，醫生臨危受命，成功把病人從死亡邊緣拉回來。
相較之下，精神科甚少這種生死時刻，更多的是與病人建立長久關係，「我們往往是在病人人生最低谷、最難熬的時候陪伴他們，那種『你信任我，我陪你走』的關係，是很不一樣的。」她不希望病人只依靠吃藥，更希望他們能真正成長——學會處理困難的方式、改變對事情的看法，甚至從根本上更理解自己，因為只有這樣，病人才能有力量在下一次跌倒時，不再那麼容易掉進情緒的黑洞。
醫人有時要做「惡人」
做精神科為了救人，有時不得不做「惡人」，她分享曾有病人出現對他人具潛在危險的行為，甚至傷害自己的小孩，她只能安排強制入院，將他與子女分開。還有一些病人病情已嚴重危及身體，卻堅抗治療，她也必須強行介入，在病人眼中，她不再是那個陪伴他們走出黑暗的醫生，而是變成了「強逼他治療的惡人」，「我知道我是在保護他，但他當下只會覺得我背叛了他。」這是她從醫以來最難受的時刻。
不過她也明白，這正是自己另一重責任：「我不只是為一個病人負責，還要守護他身邊的人。」在專業與人情之間，在信任與破裂之間，她一次次學習堅持：「不是因為我想做這個『惡人』，而是有些事，若我不做，誰來做？」
被病人「當頭棒喝」點醒
「我一直覺得自己是與病人一同成長的。」雖然角色是醫生，是在幫助他人，但她坦言，很多時候病人反而帶給她不少反思與學習。
其中一位病人令她特別深刻，有次診症她分析對方性格，指出其總是為身邊的人著想，卻忽略了自己，沒想到病人忽然反問一句：「醫生，你咪又係咁？」一句話讓她當場一震——原來自己也一樣。她開始意識到，長期忽略自己的需要，只為照顧他人，其實也會讓人內心疲憊、責怪自己，「但事實上，我也是一個人，也需要知道自己的界線和責任範圍。」
精神科醫生也是人
「精神科醫生也是人」這句話她不只對病人說過，也常常提醒自己。在剛踏入精神科領域時，她曾以為自己必須能應對一切——但漸漸明白到，每個人，包括醫生自己，也有極限。「只要對得住天地良心，盡了作為醫生的責任，就應該學懂放手。」
壓力來了怎麼辦？唱歌是她的秘密武器，「我喜歡唱一些很嘈吵的歌，還會組Band。」音樂成了她情緒的出口；朋友則是她另一個支柱——一頓飯、一次傾訴，都能讓她重新振作。
「不要以為我們這些做精神健康的人就不會情緒低落，那是不可能的。」她說，自己也會想哭、也會不開心，甚至會發脾氣，她選擇不壓抑情緒，而是坦然面對，再用屬於自己的方式調節。
您現在是「日日健康」嗎？
樂醫生坦言自己大致「健康」，但仍有進步空間，尤其是在運動方面，「有時候診症到很晚，根本沒時間運動，這方面我一直在提醒自己，也仍在努力中。」
身為精神科醫生，她也深知健康不只是一張身體檢查報告那麼簡單，還包含日常的覺察與自我調節，「有時候我提醒病人要留意自己狀態，其實也是在提醒自己。就像那句話：一隻手指指著人，另外四隻手指是指著自己。」
最理想的退休人生
對於未來的退休生活，她希望不只是「樂芷穎醫生」，也希望「樂芷穎自己」。「退休後我不希望只是從醫生身份中抽離，而是能夠重新找回那個醫生以外的我。這樣的生活，才能面對負能量，才能長遠的發展。」