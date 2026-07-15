消委會老花鏡｜消委會測試17款老花鏡 4款鏡片欠佳可致殘影 專家教揀老花鏡簡單2招
消委會老花鏡｜17款樣本售價相差逾60倍
是次測試的現成老花鏡，是指未經眼科專業人士處方、消費者可自行在一般零售店購買的產品，左右鏡片一般採用相同度數。消委會從百貨公司、家品店、小販攤檔、眼鏡店及網上商店等零售點購入17款樣本，售價由每副$8元至$490元，相差逾60倍。所有樣本聲稱老花度數均為+2.50或+2.5，即俗稱250度。
測試按產品有否標示瞳孔距離（PD）或光學中心距離（OCD），將樣本分成兩類：
- 7款有標示相關資料。其中3款標示的瞳距範圍為62至64毫米；另外4款標示光學中心距離，分別為62毫米、63毫米及63±2毫米。
- 10款沒有標示相關資料。由於實驗室進行光學測試時，必須參考產品標示的瞳距或光學中心距離，因此這10款未能進行光學性能測試。
消委會老花鏡｜測試涵蓋光學、物理及化學性能
實驗室以歐洲現成眼鏡眼科光學規格EN 14139:2010為測試基礎，再引用不同標準方法，評估樣本的光學性能、機械強度及穩固度、阻燃性、耐用度和化學安全。光學測試包括透光率、球鏡度、散光度及稜鏡度；機械測試則涵蓋鏡片裝配牢固程度、鏡片機械強度、鼻樑變形、鏡片夾持力、高溫下尺寸穩定性及抗汗液腐蝕等。
測試亦參考歐洲玩具安全標準EN71-1:2014+A1:2018，將每款眼鏡從850毫米高處跌落混凝土平台共5次，再檢查有否破損。此外，實驗室亦量度樣本尺寸，並評估產品及包裝上的標示和使用說明。
消委會老花鏡｜7款光學測試樣本 4款水平稜鏡度超標
透光率反映光線能否透過鏡片到達眼睛。7款接受光學測試的樣本，左右鏡片透光率全部高於80%，符合透光率類別第0類濾鏡的要求。球鏡度即樣本的老花度數。按照標準，聲稱度數為+2.50的樣本，誤差須在±0.12限值內。散光度方面，由於這類眼鏡並非用來矯正散光，鏡片的誤差須在±0.09限值內。測試結果顯示，7款樣本的球鏡度及散光度全部符合要求。
稜鏡度表現則較參差。標準要求水平稜鏡度，以及左右鏡片垂直稜鏡度的差異，均不得超過0.33厘米／米。結果只有L1、L3及L4沒有超出限值；L2、L5、L6及L7的水平稜鏡度則超出限值。
4款樣本左右鏡片的水平稜鏡度分別為：
L2：0.42及0.47厘米／米
L5：0.61及0.33厘米／米
L6：0.69及0.94厘米／米
L7：1.25及1.57厘米／米
香港眼科視光師學會會長陳文彬博士解釋，驗配準確的眼鏡，其左右鏡片光學中心應與佩戴者的左右瞳孔中心對齊。若鏡片光學中心距離與佩戴者瞳距不一致，便可能產生不需要的稜鏡效應，眼肌需持續用力把偏移的影像拉回正位，長期可導致眼睛疲勞、眼球脹痛、頭痛，甚至出現複視（即看到兩個重疊的影像）。
|編號
|牌子（店舖）
|型號
|大約售價
|光學性能：屈光度表現
|光學性能：稜鏡度表現
|L1
|GUANHAO
|便攜式可摺疊旋轉老花眼鏡
|$64
|○
|○
|L2
|好夢萊
|防藍光高級摺疊老花眼鏡
|$70
|○
|×
|L3
|恆益
|防藍光老眼鏡有效阻隔藍光 BLUERAY
|$25
|○
|○
|L4
|萬豐家居百貨 Man Fung
|老花眼鏡（1018CE）
|$25
|○
|○
|L5
|萬豐家居百貨 Man Fung
|TR5005
|$17
|○
|×
|L6
|深水埗北河街40號排檔
|高清防藍光老視鏡 PD62-64mm
|$100
|○
|×
|L7
|灣仔太原街小販排檔區攤檔 HPP151
|CE防藍光老視鏡 PD62-64mm
|$30
|○
|×
|N1
|Ago eyewear
|濾藍光老花－9113
|$170
|—
|—
|N2
|Daiso
|老眼鏡 S02 D106-60k／BLC Reading Glasses Plus 2.5
|$12
|—
|—
|N3
|Daiso
|老眼鏡 S02 D106-52k／Wellington Pindot Plus 2.5
|$12
|—
|—
|N4
|日本城 Japan Home Centre
|Reading Glasses RAD1126
|$13
|—
|—
|N5
|PARKS
|濾藍光老花眼鏡（黑色）（BL1801-1）
|$490
|—
|—
|N6
|SmartBuy Readers
|OR05CS +2.50
|$225
|—
|—
|N7
|Y/Mode
|Reading Glasses 老眼鏡メタル CD1
|$12
|—
|—
|N8
|一田百貨 Yata
|老眼鏡 C05 ブルーライトカット老眼鏡
|$8
|—
|—
|N9
|一田百貨 Yata
|老眼鏡 C05 バイカラー老眼鏡／Reading Glasses（BC-01）
|$8
|—
|—
|N10
|Zoff
|閱讀眼鏡 ゾフ リーディンググラス
|$438
|—
|—
○＝符合要求；×＝未符合要求
消委會老花鏡｜鎳釋出風險表現滿意 1款抗汗液測試後字樣變淡
化學測試只針對鏡架含有長時間接觸皮膚金屬部件的樣本。實驗室利用電化學阻抗頻譜分析，評估鏡架的鎳釋出風險，所有適用樣本均表現滿意。
抗汗液腐蝕測試方面，實驗室把眼鏡放在盛有人工汗液的容器支架上，在55℃環境下放置8小時，清洗及檢查後再重複程序並放置16小時。結果L5的鏡臂內側標示字樣變得較不清晰，可能影響日後辨認產品資料。
其餘物理測試中，全部樣本在機械強度及穩固度、阻燃性和跌落測試均表現滿意。
消委會老花鏡｜老花屬年齡相關生理變化
年輕時，眼球內的晶狀體柔軟而且有彈性，睫狀肌可以按需要改變晶狀體形狀，讓雙眼看遠或看近時都能對準焦距。隨年齡增長，晶狀體會逐漸變硬並失去彈性，睫狀肌亦會老化，無力拉動及調節晶狀體，令眼睛的「變焦」能力下降。看近物時，光線因而聚焦在視網膜後方，影像變得模糊。
陳文彬指出，老花一般在38至45歲開始出現；到了55至60歲，大部分人的眼睛調節能力已跌至最低程度。報告沒有再把老花細分種類，而是以3種視覺狀態說明分別：正常眼睛可調節晶狀體厚度，把影像聚焦在視網膜；老花眼睛的影像落在視網膜後；佩戴度數合適的老花鏡後，則可輔助屈光，令影像重新落在視網膜上。
老花4大常見徵狀
- 閱讀細小字體時感到困難
- 需要將文件移遠才能看清
- 看近距離物件時感到模糊或困難
- 閱讀時出現眼睛疲勞及頭痛
衞生署提醒，長者視力下降除老花外，亦可能與白內障、青光眼或老年性黃斑點退化有關。若持續出現視力變化或模糊，應尋求註冊視光師或眼科醫生意見，而非只靠自行購買老花鏡處理。
選購及使用老花鏡貼士
- 選購前應先接受眼睛檢查，了解老花度數、瞳距，以及有否散光、近視或其他眼睛問題。絕大部分人的左右眼度數並不相同，亦可能伴有散光。
- 試戴時可走動一下，觀察地面是否平坦、柱或牆角有否傾斜。如看到地面傾斜或物件位置偏移，可能代表稜鏡度過高。
- 可輪流遮蓋左右眼觀看物件，比較兩邊視覺有否明顯差異。差異過大，可能反映兩邊鏡片度數不一致，或存在垂直稜鏡度不平衡。
- 現成老花鏡通常左右鏡片度數相同，而且度數固定、瞳距單一。如果左右眼老花度數不同，便不適合使用。
- 現成老花鏡只宜作短時間備用，例如看餐牌或填寫點心紙，不應長時間佩戴。由於佩戴後無法看清遠處，駕駛前必須除下。
- 若佩戴後感到頭暈、噁心、視物不清或眼脹，不應強逼自己適應。
- 閱讀或使用電子產品時，應保持適當距離及姿勢，並遵循「20-20-20」法則，即每20分鐘望向20英尺、約6米外的物件20秒。
- 老花度數及眼睛健康狀況會隨時間改變，應定期接受眼科視光檢查，了解是否需要更換老花鏡或採用其他矯視方法。