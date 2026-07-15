消委會老花鏡｜消委會測試17款老花鏡 4款鏡片欠佳可致殘影 專家教揀老花鏡簡單2招

消委會老花鏡｜消委會測試17款老花鏡 4款鏡片欠佳可致殘影 專家教揀老花鏡簡單2招

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消委會測試測試17款、售價介乎$8至$490的現成老花鏡，10款因未標示瞳孔距離或光學中心距離，無法進行光學測試；其餘7款雖全部通過透光率、球鏡度及散光度要求，但有4款水平稜鏡度超出標準限值，光學表現參差。

消委會老花鏡｜17款樣本售價相差逾60倍

是次測試的現成老花鏡，是指未經眼科專業人士處方、消費者可自行在一般零售店購買的產品，左右鏡片一般採用相同度數。消委會從百貨公司、家品店、小販攤檔、眼鏡店及網上商店等零售點購入17款樣本，售價由每副$8元至$490元，相差逾60倍。所有樣本聲稱老花度數均為+2.50或+2.5，即俗稱250度。

測試按產品有否標示瞳孔距離（PD）或光學中心距離（OCD），將樣本分成兩類：

  • 7款有標示相關資料。其中3款標示的瞳距範圍為62至64毫米；另外4款標示光學中心距離，分別為62毫米、63毫米及63±2毫米。
  • 10款沒有標示相關資料。由於實驗室進行光學測試時，必須參考產品標示的瞳距或光學中心距離，因此這10款未能進行光學性能測試。

消委會老花鏡｜測試涵蓋光學、物理及化學性能

實驗室以歐洲現成眼鏡眼科光學規格EN 14139:2010為測試基礎，再引用不同標準方法，評估樣本的光學性能、機械強度及穩固度、阻燃性、耐用度和化學安全。光學測試包括透光率、球鏡度、散光度及稜鏡度；機械測試則涵蓋鏡片裝配牢固程度、鏡片機械強度、鼻樑變形、鏡片夾持力、高溫下尺寸穩定性及抗汗液腐蝕等。

測試亦參考歐洲玩具安全標準EN71-1:2014+A1:2018，將每款眼鏡從850毫米高處跌落混凝土平台共5次，再檢查有否破損。此外，實驗室亦量度樣本尺寸，並評估產品及包裝上的標示和使用說明。

消委會老花鏡｜7款光學測試樣本 4款水平稜鏡度超標

透光率反映光線能否透過鏡片到達眼睛。7款接受光學測試的樣本，左右鏡片透光率全部高於80%，符合透光率類別第0類濾鏡的要求。球鏡度即樣本的老花度數。按照標準，聲稱度數為+2.50的樣本，誤差須在±0.12限值內。散光度方面，由於這類眼鏡並非用來矯正散光，鏡片的誤差須在±0.09限值內。測試結果顯示，7款樣本的球鏡度及散光度全部符合要求。

稜鏡度表現則較參差。標準要求水平稜鏡度，以及左右鏡片垂直稜鏡度的差異，均不得超過0.33厘米／米。結果只有L1、L3及L4沒有超出限值；L2、L5、L6及L7的水平稜鏡度則超出限值。

4款樣本左右鏡片的水平稜鏡度分別為：

L2：0.42及0.47厘米／米
L5：0.61及0.33厘米／米
L6：0.69及0.94厘米／米
L7：1.25及1.57厘米／米

香港眼科視光師學會會長陳文彬博士解釋，驗配準確的眼鏡，其左右鏡片光學中心應與佩戴者的左右瞳孔中心對齊。若鏡片光學中心距離與佩戴者瞳距不一致，便可能產生不需要的稜鏡效應，眼肌需持續用力把偏移的影像拉回正位，長期可導致眼睛疲勞、眼球脹痛、頭痛，甚至出現複視（即看到兩個重疊的影像）。

編號 牌子（店舖） 型號 大約售價 光學性能：屈光度表現 光學性能：稜鏡度表現
L1 GUANHAO 便攜式可摺疊旋轉老花眼鏡 $64
L2 好夢萊 防藍光高級摺疊老花眼鏡 $70 ×
L3 恆益 防藍光老眼鏡有效阻隔藍光 BLUERAY $25
L4 萬豐家居百貨 Man Fung 老花眼鏡（1018CE） $25
L5 萬豐家居百貨 Man Fung TR5005 $17 ×
L6 深水埗北河街40號排檔 高清防藍光老視鏡 PD62-64mm $100 ×
L7 灣仔太原街小販排檔區攤檔 HPP151 CE防藍光老視鏡 PD62-64mm $30 ×
N1 Ago eyewear 濾藍光老花－9113 $170
N2 Daiso 老眼鏡 S02 D106-60k／BLC Reading Glasses Plus 2.5 $12
N3 Daiso 老眼鏡 S02 D106-52k／Wellington Pindot Plus 2.5 $12
N4 日本城 Japan Home Centre Reading Glasses RAD1126 $13
N5 PARKS 濾藍光老花眼鏡（黑色）（BL1801-1） $490
N6 SmartBuy Readers OR05CS +2.50 $225
N7 Y/Mode Reading Glasses 老眼鏡メタル CD1 $12
N8 一田百貨 Yata 老眼鏡 C05 ブルーライトカット老眼鏡 $8
N9 一田百貨 Yata 老眼鏡 C05 バイカラー老眼鏡／Reading Glasses（BC-01） $8
N10 Zoff 閱讀眼鏡 ゾフ リーディンググラス $438

○＝符合要求；×＝未符合要求

消委會老花鏡｜鎳釋出風險表現滿意　1款抗汗液測試後字樣變淡

化學測試只針對鏡架含有長時間接觸皮膚金屬部件的樣本。實驗室利用電化學阻抗頻譜分析，評估鏡架的鎳釋出風險，所有適用樣本均表現滿意。

抗汗液腐蝕測試方面，實驗室把眼鏡放在盛有人工汗液的容器支架上，在55℃環境下放置8小時，清洗及檢查後再重複程序並放置16小時。結果L5的鏡臂內側標示字樣變得較不清晰，可能影響日後辨認產品資料。

其餘物理測試中，全部樣本在機械強度及穩固度、阻燃性和跌落測試均表現滿意。

消委會老花鏡｜老花屬年齡相關生理變化

年輕時，眼球內的晶狀體柔軟而且有彈性，睫狀肌可以按需要改變晶狀體形狀，讓雙眼看遠或看近時都能對準焦距。隨年齡增長，晶狀體會逐漸變硬並失去彈性，睫狀肌亦會老化，無力拉動及調節晶狀體，令眼睛的「變焦」能力下降。看近物時，光線因而聚焦在視網膜後方，影像變得模糊。

陳文彬指出，老花一般在38至45歲開始出現；到了55至60歲，大部分人的眼睛調節能力已跌至最低程度。報告沒有再把老花細分種類，而是以3種視覺狀態說明分別：正常眼睛可調節晶狀體厚度，把影像聚焦在視網膜；老花眼睛的影像落在視網膜後；佩戴度數合適的老花鏡後，則可輔助屈光，令影像重新落在視網膜上。

老花4大常見徵狀

  • 閱讀細小字體時感到困難
  • 需要將文件移遠才能看清
  • 看近距離物件時感到模糊或困難
  • 閱讀時出現眼睛疲勞及頭痛

衞生署提醒，長者視力下降除老花外，亦可能與白內障、青光眼或老年性黃斑點退化有關。若持續出現視力變化或模糊，應尋求註冊視光師或眼科醫生意見，而非只靠自行購買老花鏡處理。

選購及使用老花鏡貼士

  • 選購前應先接受眼睛檢查，了解老花度數、瞳距，以及有否散光、近視或其他眼睛問題。絕大部分人的左右眼度數並不相同，亦可能伴有散光。
  • 試戴時可走動一下，觀察地面是否平坦、柱或牆角有否傾斜。如看到地面傾斜或物件位置偏移，可能代表稜鏡度過高。
  • 可輪流遮蓋左右眼觀看物件，比較兩邊視覺有否明顯差異。差異過大，可能反映兩邊鏡片度數不一致，或存在垂直稜鏡度不平衡。
  • 現成老花鏡通常左右鏡片度數相同，而且度數固定、瞳距單一。如果左右眼老花度數不同，便不適合使用。
  • 現成老花鏡只宜作短時間備用，例如看餐牌或填寫點心紙，不應長時間佩戴。由於佩戴後無法看清遠處，駕駛前必須除下。
  • 若佩戴後感到頭暈、噁心、視物不清或眼脹，不應強逼自己適應。
  • 閱讀或使用電子產品時，應保持適當距離及姿勢，並遵循「20-20-20」法則，即每20分鐘望向20英尺、約6米外的物件20秒。
  • 老花度數及眼睛健康狀況會隨時間改變，應定期接受眼科視光檢查，了解是否需要更換老花鏡或採用其他矯視方法。

圖片來源：東方新地製圖

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