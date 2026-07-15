消委會老花鏡｜消委會測試17款老花鏡 4款鏡片欠佳可致殘影 專家教揀老花鏡簡單2招

消委會測試測試17款、售價介乎$8至$490的現成老花鏡，10款因未標示瞳孔距離或光學中心距離，無法進行光學測試；其餘7款雖全部通過透光率、球鏡度及散光度要求，但有4款水平稜鏡度超出標準限值，光學表現參差。

