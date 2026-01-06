港大研究 前列腺癌 港大研究｜前列腺癌成男性第三殺手　全民篩查極具成本效益　死亡率有望減半

港大研究｜前列腺癌成男性第三殺手　全民篩查極具成本效益　死亡率有望減半

前列腺癌威脅本港男性健康，港大醫學院臨床醫學學院外科學系及內科學系團隊發表最新研究成果，證實針對45歲以上男性進行「前列腺特異抗原（PSA）」篩查，能帶來非常好的預防效果。數據顯示，此舉能將晚期癌症的發生率由39%大幅壓縮至約1%，死亡率亦由6.14%明顯降至2.85%。研究強調，在香港推行具風險分層的篩查計劃極具成本效益，為政府制定未來的癌症防控政策提供了重要的科學實證。相關成果已刊登於國際期刊《刺針區域健康——西太平洋》（The Lancet Regional Health – Western Pacific）。

沉默殺手難察覺　PSA驗血成關鍵

根據醫務衞生局的最新統計數據，前列腺癌已躍升為本港男性第三常見癌症，隨著人口老化，確診人數更呈逐年上升趨勢。港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床助理教授那溶醫生指出，前列腺癌猶如「沉默殺手」，早期病徵極不明顯，導致不少患者確診時已屆晚期，錯失治療黃金期。

透過PSA篩查（一種簡單的抽血化驗），能有效偵測血液中的PSA水平，及早識別出高風險或癌細胞已擴散的隱形患者。然而，由於過往缺乏針對本地人口的足夠科學數據，本港目前的衞生政策尚未納入前列腺癌全民篩查。

港大研究 前列腺癌 港大醫學院的研究發現前列腺特異抗原（PSA）篩查，能大幅降低晚期癌症發生率及死亡率。此研究由港大醫學院臨床醫學學院外科學系那溶醫生（左）及内科學系李雪教授領導。（圖片來源：港大醫學院）
港大醫學院的研究發現前列腺特異抗原（PSA）篩查，能大幅降低晚期癌症發生率及死亡率。此研究由港大醫學院臨床醫學學院外科學系那溶醫生（左）及内科學系李雪教授領導。（圖片來源：港大醫學院）

評估56種策略 每年篩查效果最顯著

為了尋找最合適的方案，研究團隊利用大數據評估了56種不同的PSA篩查策略。結果發現，「為45至75歲男性每年進行PSA篩查」的效果最為理想：

  • 晚期癌症比例： 由初診時約39%大幅急降至約1%
  • 死亡率： 每年前列腺癌死亡比率由6.14%減少至2.85%

全民篩查具成本效益

推行全民篩查會否拖垮公營醫療財政？團隊對此進行了嚴謹的成本效益評估。研究假設為45至75歲男士每年進行篩查，結果顯示其篩查連同後續治療的開支，遠低於世界衞生組織（WHO）界定的「合乎成本效益」水平。

數據估算，每人每年的成本約為4,950美元（約38,500港元）。相比之下，香港人均GDP高達約55,000美元（約420,000港元）。那溶醫生解釋：「在衞生經濟學的層面，如果一項醫療干預措施在人均GDP較低的地區都證實『物有所值』，那麼在香港這樣的高收入經濟體，其可行性與經濟效益將更為顯著。香港擁有更充裕的醫療資源與支付能力，絕對有條件推行更積極的早期篩查，以減少晚期癌症帶來的社會負擔。」

倡導「精準篩查」 按風險分層免資源浪費

為了避免「過度診斷」及善用公營醫療資源，研究團隊建議引入「精準分層」策略，利用遺傳風險評分（PRS）預測患癌風險，並據此制定個人化篩查計劃：

  • 中低風險族群（佔總體約三分之二）： 可考慮延遲開始篩查的年齡，或減少檢測頻率，以減省不必要的醫療開支
  • 高風險族群： 應接受更頻繁的密切監測，確保有病變能即時處理

這種分層做法能在不影響病人生存率的前提下，進一步提升篩查的成本效益。

結合中港大數據　預測結果貼地

是次研究的獨特之處，在於其數據基礎極為堅實且具本地代表性。團隊整合了香港長達20年的前列腺癌臨床隨訪數據，並結合廣州篩查隊列及上海的診斷數據。港大醫學院與內地團隊利用這些真實數據，精準模擬了前列腺癌在兩地人口中的自然病程。研究結果對本港醫療體系極具參考價值，能準確預測疾病負擔及干預成效。

那醫生總結：「我們期望這項結合本地及内地臨床數據的衞生經濟學研究成果，能推動本港重新檢視前列腺癌篩查指引，長遠達致『早發現、早治療』，提升本港男性的健康壽命，減輕社會和醫療成本。」

港大研究 前列腺癌 研究團隊期望這項衞生經濟學研究成果能推動本港重新檢視前列腺癌篩查指引，長遠提升本港男性的健康壽命，並減輕社會和醫療成本。（圖片來源：港大醫學院）
研究團隊期望這項衞生經濟學研究成果能推動本港重新檢視前列腺癌篩查指引，長遠提升本港男性的健康壽命，並減輕社會和醫療成本。
（圖片來源：港大醫學院）

