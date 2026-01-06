港大研究｜前列腺癌成男性第三殺手 全民篩查極具成本效益 死亡率有望減半
沉默殺手難察覺 PSA驗血成關鍵
根據醫務衞生局的最新統計數據，前列腺癌已躍升為本港男性第三常見癌症，隨著人口老化，確診人數更呈逐年上升趨勢。港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床助理教授那溶醫生指出，前列腺癌猶如「沉默殺手」，早期病徵極不明顯，導致不少患者確診時已屆晚期，錯失治療黃金期。
透過PSA篩查（一種簡單的抽血化驗），能有效偵測血液中的PSA水平，及早識別出高風險或癌細胞已擴散的隱形患者。然而，由於過往缺乏針對本地人口的足夠科學數據，本港目前的衞生政策尚未納入前列腺癌全民篩查。
評估56種策略 每年篩查效果最顯著
為了尋找最合適的方案，研究團隊利用大數據評估了56種不同的PSA篩查策略。結果發現，「為45至75歲男性每年進行PSA篩查」的效果最為理想：
- 晚期癌症比例： 由初診時約39%大幅急降至約1%
- 死亡率： 每年前列腺癌死亡比率由6.14%減少至2.85%
全民篩查具成本效益
推行全民篩查會否拖垮公營醫療財政？團隊對此進行了嚴謹的成本效益評估。研究假設為45至75歲男士每年進行篩查，結果顯示其篩查連同後續治療的開支，遠低於世界衞生組織（WHO）界定的「合乎成本效益」水平。
數據估算，每人每年的成本約為4,950美元（約38,500港元）。相比之下，香港人均GDP高達約55,000美元（約420,000港元）。那溶醫生解釋：「在衞生經濟學的層面，如果一項醫療干預措施在人均GDP較低的地區都證實『物有所值』，那麼在香港這樣的高收入經濟體，其可行性與經濟效益將更為顯著。香港擁有更充裕的醫療資源與支付能力，絕對有條件推行更積極的早期篩查，以減少晚期癌症帶來的社會負擔。」
倡導「精準篩查」 按風險分層免資源浪費
為了避免「過度診斷」及善用公營醫療資源，研究團隊建議引入「精準分層」策略，利用遺傳風險評分（PRS）預測患癌風險，並據此制定個人化篩查計劃：
- 中低風險族群（佔總體約三分之二）： 可考慮延遲開始篩查的年齡，或減少檢測頻率，以減省不必要的醫療開支
- 高風險族群： 應接受更頻繁的密切監測，確保有病變能即時處理
這種分層做法能在不影響病人生存率的前提下，進一步提升篩查的成本效益。
結合中港大數據 預測結果貼地
是次研究的獨特之處，在於其數據基礎極為堅實且具本地代表性。團隊整合了香港長達20年的前列腺癌臨床隨訪數據，並結合廣州篩查隊列及上海的診斷數據。港大醫學院與內地團隊利用這些真實數據，精準模擬了前列腺癌在兩地人口中的自然病程。研究結果對本港醫療體系極具參考價值，能準確預測疾病負擔及干預成效。
那醫生總結：「我們期望這項結合本地及内地臨床數據的衞生經濟學研究成果，能推動本港重新檢視前列腺癌篩查指引，長遠達致『早發現、早治療』，提升本港男性的健康壽命，減輕社會和醫療成本。」