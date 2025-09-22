港大研究｜副甲狀腺手術解決荷爾蒙失衡 患者糖尿病風險大減三成

港大醫學院研究團隊今日（22日）公布最新研究，發現患有原發性副甲狀腺功能亢進症的患者，如接受副甲狀腺切除手術，可降低約三成糖尿病風險。研究除印證手術能調節血鈣水平外，亦揭示其在新陳代謝方面的廣泛益處。

