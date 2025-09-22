港大研究｜副甲狀腺手術解決荷爾蒙失衡 患者糖尿病風險大減三成
港大醫學院研究團隊今日（22日）公布最新研究，發現患有原發性副甲狀腺功能亢進症的患者，如接受副甲狀腺切除手術，可降低約三成糖尿病風險。研究除印證手術能調節血鈣水平外，亦揭示其在新陳代謝方面的廣泛益處。
副甲狀腺亢進影響不止骨骼腎臟
副甲狀腺亢進是僅次於糖尿病及甲狀腺疾病的全球第三大常見內分泌病，本港患者數以千計，全球則以百萬計。社會對此病症的認識相對有限，多數人只知其會令血鈣過高，引發腎結石和骨質疏鬆，卻忽略其與血糖控制的潛在關聯。
港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授呂德威醫生解釋，副甲狀腺主要功能是維持血鈣水平，一旦血鈣不足，會分泌「副甲狀腺素」以調節。但過量的副甲狀腺素除影響腎臟及骨骼外，亦可能影響新陳代謝及糖尿病風險。
分析逾三千病例 手術降風險三成
研究團隊檢視2006至2023年間超過3,100名本港確診副甲狀腺亢進成年患者的電子健康紀錄，以近三年為中位隨訪期，透過醫療診斷、血液檢驗及藥物紀錄，觀察其是否發展成糖尿病。
結果顯示，接受副甲狀腺切除手術的患者，其糖尿病風險較未接受手術者下降三成。港大醫學院臨床醫學學院外科學系內分泌外科劉曉東博士指出，手術與風險下降具顯著關聯，經反覆驗證及調整後仍然成立，對年輕及病情嚴重患者尤為明顯。研究結果已刊登於《JAMA Surgery》。
專家籲及早診治 把握多重健康效益
來自同一學院外科學系的臨床助理教授馮文謙醫生表示，副甲狀腺切除手術除保護骨骼與腎臟外，亦帶來重要的新陳代謝益處。他解釋，副甲狀腺素過多會增加細胞內鈣含量，降低胰島素敏感度，令血糖上升；手術能糾正荷爾蒙失衡，有助血糖控制，為臨床決策提供更全面依據。馮醫生期望透過研究，提升社會對副甲狀腺亢進的關注，特別是糖尿病高風險人群，及早診斷和治療，從而受惠於手術帶來的多重健康效益。
圖片來源：港大醫學院