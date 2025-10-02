港大醫學院開發口服雙效抑制劑 對抗多種冠狀病毒對抗藥性病毒亦有效

香港大學李嘉誠醫學院的微生物學系科研團隊，聯同InnoHK病毒與疫苗研究中心及四川大學，成功研發出一種名為TMP1的強效新型口服雙效抑制劑。這款抑制劑能有效對抗所有現存的人類致病性冠狀病毒，甚至對現有藥物如帕昔洛韋（Paxlovid）具有抗藥性的病毒亦有顯著功效。TMP1有望成為未來疫情爆發時更有效且持久的治療方案。研究團隊已申請專利，並計劃進一步探索其臨床應用。相關研究結果已發表於《自然通訊》期刊。

