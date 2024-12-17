港大醫學院合辦首個大型抗癌步行 300癌症病友與照顧者同行齊做運動
近300名癌症病友與照顧者日前參加由香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）合辦的首個大型「伴你同行日」抗癌步行，由西營盤中山紀念公園步行至灣仔金紫荊廣場，還現場學習八段錦和伸展操。活動旨在鼓勵癌症病友及其家人積極參與運動，共同朝著每日一萬步的目標邁進，以增強體能，同時呼籲社會各界關注癌友治療需要。根據美國運動協會的建議，癌症病友無論在治療期間還是治療後，每周應進行150分鐘的中等強度或70分鐘的高強度運動。
此次活動由港大醫學院臨床醫學學院臨床腫瘤學系的「家支援」項目與癌症資訊網慈善基金合辦，並得到六大癌症相關的慈善機構協辦，包括粉紅社、全球華人乳癌聯盟、同路人同盟、GistUnion和香港肝臟移植協康會。
港大醫學院「家支援」項目負責人陳穎樂醫生闡釋，該社區紓緩治療應用程式於2021年成立，旨在為癌症病人及其照顧者提供支援，至今已為1,600多個家庭提供了實質的幫助。
她補充﹕「我們希望透過這次大型活動，鼓勵病友多做運動，亦樂見不少病友和照顧者組隊參加，喚起運動應從基本做起。步行既簡單又易行，無論是市民還是病友，都是易行的健康運動。是次活動亦顯示，在病友的癌症路上，總會有很多高低起跌，若有人同行，將會輕鬆許多。我們亦希望透過活動多個分享環節，加強支援者與患者間的緊密關係。」
癌症資訊網創辦人、癌症康復者吳偉麟在活動上分享了他自身的抗癌經歷，除鼓勵出席的癌症患者，亦帶出社區中不同癌症病人組織的聯合力量，讓病友在抗癌路上不再孤單。
活動還邀請了兩位癌症康復者分享經驗。粉紅社創辦人關裕穠（又名關姐姐）於2008年確診第三期乳癌，經歷了多次治療，並開始學習伸展運動以緩解痛症。現為伸展及彈力帶導師的關姐姐，在活動中指導參加者進行毛巾操，以改善手部腫脹。
另一位嘉賓梁玉玲師傅是一位胃癌康復者，亦為中國香港健身總會的導師，她與學生一起帶領參加者進行簡單的八段錦。八段錦共有八招，是一靜一動的身心靈運動，象徵人生哲學「一鬆一緊」，有時候需要放鬆，不能過於繃緊；但若過度放鬆，則會失去控制，需要從中取得平衡。
圖片來源：大會提供