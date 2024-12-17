港大醫學院合辦首個大型抗癌步行 300癌症病友與照顧者同行齊做運動

近300名癌症病友與照顧者日前參加由香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）合辦的首個大型「伴你同行日」抗癌步行，由西營盤中山紀念公園步行至灣仔金紫荊廣場，還現場學習八段錦和伸展操。活動旨在鼓勵癌症病友及其家人積極參與運動，共同朝著每日一萬步的目標邁進，以增強體能，同時呼籲社會各界關注癌友治療需要。根據美國運動協會的建議，癌症病友無論在治療期間還是治療後，每周應進行150分鐘的中等強度或70分鐘的高強度運動。

