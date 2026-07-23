醫學研究｜港大團隊發現腦癌新標靶 為個人化癌症疫苗開新方向

膠質母細胞瘤是成年人最常見、惡性程度最高的腦癌之一，腫瘤內不同癌細胞的特性和治療反應可以截然不同，一直令治療極具挑戰。港大醫學院聯同瑪麗醫院及香港基因組中心，近日利用長讀單細胞定序技術，發現數以千計過往未能偵測的腫瘤特異性基因異構體，部分有望成為癌症免疫治療的新標靶，為研發個人化癌症疫苗開拓新方向。

