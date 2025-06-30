前羽毛球港隊代表潘樂恩10歲立志入奧運終夢想成真 傷後退役轉教初學者重新出發
10歲未夠立志參加奧運
潘樂恩在2008年入選香港羽毛球代表隊，先後在2012年倫敦奧運及2016年里約熱內盧奧運搭檔謝影雪代表香港出戰。自幼充滿運動天份的潘樂恩是家中獨生女，媽媽讓她接觸各種興趣班，從鋼琴、芭蕾舞到木球、游泳樣樣嘗試，也養成她開朗健談、好動外向的性格。她笑言自己脾氣急躁、直率調皮，「係人哋又愛又恨嗰種朋友」。
羽毛球的緣份則源於一次親子活動，因一次揮拍便愛上這項運動，「細個連奧運係咩都未清楚，就已經諗住將來要去奧運。」10歲的潘樂恩因此開始報訓練班，正式踏上羽球之路。
三重韌帶撕裂 為夢想只能搏一次
2015年，潘樂恩正處於里約奧運的積分賽周期，分數原已穩入圍。沒想到一次比賽意外，讓她從世界舞台的邊緣，跌入傷患的世界。診斷結果是三重韌帶重創——半月板移位、前十字韌帶撕裂、內側副韌帶三級撕裂。醫生建議將手術分兩次進行，但勢必錯過奧運。面對最後倒數八個月，她選擇了另一條風險更大的路：一次性修復手術，只為搏再一次踏上奧運舞台的機會。
「我是一個十分怕痛的人，沒想到術後康復過程才是最痛苦……」她形容真正的煎熬在手術之後才開始，劇烈痛楚幾度讓她難以忍受，甚至要見運動心理醫生。即使如此，只要一想到奧運愈來愈近，就咬實牙關支撐下去。
洗澡要兩張椅 5分鐘路要20分鐘
為確保術後韌帶能好好癒合，潘樂恩連撐柺杖行路都不可以，只能靠輪椅出入。從宿舍去治療室的200米，原本走5分鐘的路，現在要花20分鐘。洗澡更需預備兩張膠椅，一張坐、一張放高受傷的腿，避免濺水碰傷。從未想過這些平常不過的動作，竟會變成每日挑戰。
傷患迫使她慢下來，也開始留意從未看見的事物——「發現平日低下頭匆匆走過那條5分鐘的路，兩旁原來有樹有草、鳥語花香，那條走了超過10年的路，才首次聽到鳥兒吱吱在叫。」
由治療室找到助人的價值
從小以參加奧運為唯一人生目標的潘樂恩，卻因受傷後每日出入的治療室，有另一番感悟，「那時候覺得運動物理治療師十分偉大，因為他們在運動員的背後默默付出，協助我們在球場上有更好的發揮。」這段經歷讓她感受到——能夠幫助別人，是一件很有價值的事。
2020年3月，潘樂恩正式退役。因無耐性、怕誤人子弟，曾經斬釘截鐵說「唔會做教練」的她，退役後最初只是抱著「過渡一下」的心態做教練，但教學日久，她從學生與家長的感謝中，感受到實實在在的成就感。從零教初學者並不簡單，甚至難過培訓專業球手，故特意請教老教練，一步步將經驗轉化為語言，成為另一種專業。
慢活中尋新方向 拍片教打波
2022年，潘樂恩移居澳洲，繼續從事教練工作，節奏緩慢的生活讓潘樂恩有機會停下來思考人生的另一條路。丈夫提議她不如拍片記錄澳洲生活，起初她只是隨手記錄旅遊與日常與親友分享，後來開始嘗試拍攝羽毛球教學影片。
「我最自在的時候是在分享自己擅長的事。」從球場到鏡頭前，她把運動經驗化作貼地教學，意外吸引了大批初學者觀看。有人留言感謝她的影片幫助復健，有人說因為她才開始愛上羽毛球。
從球場到人生路 一起長大的拍擋
潘樂恩與丈夫的緣分亦始於羽毛球場。兩人自小因打波結緣，並肩成長。從青訓時期到站上奧運舞台，丈夫（當時的男友）一直陪她走過職業運動員的挫折與成長，一起捱過訓練艱辛、傷患低谷。每逢潘樂恩有比賽，他總會設法收看直播，若無直播，便緊盯網上比分實時關注。「我們見證彼此的高低起伏，也因為對方而變得更好。」兩人在2023年結婚，攜手走入人生的下一個階段。
給正在康復路上的你
雖然曾因嚴重傷患差點與奧運失之交臂，甚至被迫提早退役，潘樂恩卻從未自怨自艾。相反，她堅強走過康復低谷，開拓出一條全新的人生道路。「我一向是一個樂觀積極的人，但在康復期間，我也曾痛到懷疑自己、想放棄。」她分享，痛苦的時候，我們很容易一直想著「有多痛」，但如果能將這個念頭轉個彎，變成「現在痛一點，是因為正在走向康復」，也許會讓人更有力氣咬緊牙關撐下去。
她說自己近年最大的改變，是學會了「放下」與「取捨」。過去的她得失心重，凡事不敢拒絕、想盡力滿足所有人，結果往往令自己筋疲力盡。後來才明白，曾經想要的未必帶來好結果，反而是放手，才讓她走到今天這個新的起點。