前羽毛球港隊代表潘樂恩10歲立志入奧運終夢想成真 傷後退役轉教初學者重新出發

前香港羽毛球代表隊潘樂恩，早在10歲時已立志打入奧運，最終亦成功兩度踏足奧運賽場，然而2015年一次嚴重膝傷，令她經歷漫長康復期，雖成功復出，再踏球場心態已不再一樣，也令她退役後選擇轉型成為教練，並透過拍片與更多初學者分享熱愛的運動。近日她接受《日日健康》專訪，分享這段從運動員到教練、從傷痛到轉化的心路歷程。

