大人細路都沉迷？爆旋陀螺對撞 大腦秒爆多巴胺 零成本幫你奪回現實掌控感！

最近行經各大商場或玩具店，總會聽到「3、2、1，Go Shoot！」及金屬猛烈碰撞的聲音。沒有錯，爆旋陀螺近日在香港再度掀起全城熱潮！如果你以為這只是小學雞的玩意，那就大錯特錯了，現甚至許多上班族放工後，會專程帶備齊全裝備去公園與朋友甚至陌生人「決鬥」。到底這些陀螺有甚麼魔力，可以令大人小朋友都如此著迷？從心理學與認知科學的角度來看，這其實是一場精準擊中大腦神經的刺激體驗！

