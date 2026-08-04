癌症病徵｜醫生憑嘴唇1個特徵 揭女子腸道藏多粒息肉 患癌風險達9成中年起易發病

嘴唇上突然出現黑斑，不要以為只是普通黑痣。台灣一名女子多年來嘴唇都散落着細小黑斑，一直未有特別理會，直至黑斑逐漸變大，即使接受皮膚切片檢查，仍找不到明確原因。其後她接受腸胃鏡檢查，醫生留意到其嘴唇上的多顆黑斑，懷疑是罕見遺傳病「黑斑息肉症候群」的外在徵兆。大腸鏡檢查最終發現，她的腸道內長有約1至1.2厘米的息肉，以及多顆較小息肉，並在檢查期間切除。

