基孔肯雅熱｜佛山病例破6500宗 專家：外遊後不適忌自行服消炎藥

衞生署衞生防護中心今日（1日）公布，本港過去一周新增3宗登革熱輸入個案，患者曾到印度、菲律賓及泰國，今年累計36宗個案，全屬外地傳入。基孔肯雅熱方面，本佛山市今年已錄得逾6 500宗個案，澳門亦出現輸入病例。

