隱形眼鏡｜只能戴x年？眼科醫生揭揀錯弧度超傷眼 1習慣有效護眼免角膜炎
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都市傳說：一生人只能戴 Con 10年？
坊間法認為人眼配戴隱形眼鏡的時長度有限制，某個年期後，眼睛便不能再戴Con，必須配戴傳統的鏡片眼鏡，有說法指這個限期是10年、15年、20年，原來可配戴隱形眼鏡的年期受3個因素影響：
1. 隱形眼鏡的種類
特別是有顏色的隱形眼鏡，由於透氧度相對較低，每天長時間配戴可能會導致角膜缺氧，進而引發角膜表皮受損。因此，選擇合適的隱形眼鏡類型非常重要。
2. 配戴習慣
長期從早到晚佩戴隱形眼鏡，例如每天從早上到晚上才取下，可能會導致眼睛疲勞甚至不適，最終導致無法再配戴隱形眼鏡。
3. 眼睛狀況
隨著年齡增長，眼睛乾燥的問題會越來越普遍，這會降低眼睛對隱形眼鏡的接受度，最終可能無法再繼續配戴。因此，保養眼睛、避免長時間配戴隱形眼鏡，對於延長配戴時間至關重要。
隱形眼鏡揀錯弧度 配戴不適或致角膜損傷
選擇隱形眼鏡的弧度應該根據個人需求而定，弧度過小代表隱形眼鏡太緊，難以滑動導致角膜缺氧，容易眼乾、眼紅；弧度過大則意味著隱形眼鏡容易移位甚至跌出，視線亦容易模糊，影響日常生活和工作。
眼睛的角膜弧度通常不會出現大變化，除非遇上眼疾、手術或角膜受創等特殊情況。因此，配戴者一般會繼續使用已適應的弧度隱形眼鏡，不建議隨意改變，除非配戴時感到不適嗎，而第一次配戴時則建議找視光師驗眼，以取得專業意見。
隱形眼鏡含水量越高 越可保濕防乾澀？
隱形眼鏡包裝上標註的含水量越，是指正常情況下隱形眼鏡需要的水分，當隱形眼鏡隨著配戴時間增昌逐漸脫水時，需要從眼睛吸收的水分會更多，因此含水量越高，越容易造成眼睛乾澀。另外，有顏色隱形眼鏡，受物料影響，亦可能更容易造成眼乾。
戴隱形眼鏡入睡可致盲?1習慣保護角膜
如果擔心隱形眼鏡忘記取下，可以透過照鏡子來確認。專家強調，養成固定時間取下隱形眼鏡的習慣非常重要，比如下班回家後就應立即取下。如果不小心戴著隱形眼鏡睡覺，可能會帶來以下風險：
- 角膜感染：起床後眼睛可能出現紅腫疼痛。
- 角膜缺氧：導致眼球表面浮腫。
戴Con勿做3件事 有效避免角膜炎
1.不戴過期Con
日拋隱形眼鏡使用超過一天，月拋隱形眼鏡使用超過30天都是不理想的。隱形眼鏡的材料會隨著使用期限逐漸變質，質量亦會下降，增加角膜發炎的風險。
2.游泳、潛水、出海時戴Con
游泳、出海、潛水時，眼睛有機會直接接觸海水，海水中的微生物和細菌容易導致角膜發炎，建議戴Con人士配戴有適合度數的潛水鏡，如必須配戴隱形眼鏡，則建議多配戴一副普通潛水鏡，避免海水直接入眼。
3.燒烤、曬太陽等場合不建議戴Con
雙眼有淚水分泌功能，雖然燒烤、曬太陽等高溫亦不會導致隱形眼鏡融化，但長期暴曬容易導致眼乾，燒烤等場合產生的煙塵懸浮物可能沾在鏡片上，這時如果用手揉眼睛或會導致不適。
「大眼仔」更傷眼 眼科醫生提醒2件事
有色隱形眼鏡（color con） 俗稱「大眼仔」，看似放大瞳孔更美觀，殊不知對眼睛的傷害可能更較大，眼科醫生提醒：切勿隨意在網上購買不知名品牌或來源的產品，除非有特殊場合需求，否則不建議一天內長期配戴，容易造成眼乾或角膜因缺氧而浮腫。