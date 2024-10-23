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隱形眼鏡｜只能戴x年？眼科醫生揭揀錯弧度超傷眼 1習慣有效護眼免角膜炎

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隱形眼鏡是許多人生活中的必需品，都市傳說人的眼睛戴隱形眼鏡有限期？隱形眼鏡不適合的弧度或含水量會對眼睛帶來什麼影響？《日日健康》醫聊室邀請到眼科專科鄧維達醫生為大家解答各種戴隱形眼鏡的疑問。

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都市傳說：一生人只能戴 Con 10年？

坊間法認為人眼配戴隱形眼鏡的時長度有限制，某個年期後，眼睛便不能再戴Con，必須配戴傳統的鏡片眼鏡，有說法指這個限期是10年、15年、20年，原來可配戴隱形眼鏡的年期受3個因素影響：

1. 隱形眼鏡的種類

特別是有顏色的隱形眼鏡，由於透氧度相對較低，每天長時間配戴可能會導致角膜缺氧，進而引發角膜表皮受損。因此，選擇合適的隱形眼鏡類型非常重要。

2. 配戴習慣

長期從早到晚佩戴隱形眼鏡，例如每天從早上到晚上才取下，可能會導致眼睛疲勞甚至不適，最終導致無法再配戴隱形眼鏡。

3. 眼睛狀況

隨著年齡增長，眼睛乾燥的問題會越來越普遍，這會降低眼睛對隱形眼鏡的接受度，最終可能無法再繼續配戴。因此，保養眼睛、避免長時間配戴隱形眼鏡，對於延長配戴時間至關重要。

隱形眼鏡揀錯弧度 配戴不適或致角膜損傷

選擇隱形眼鏡的弧度應該根據個人需求而定，弧度過小代表隱形眼鏡太緊，難以滑動導致角膜缺氧，容易眼乾、眼紅；弧度過大則意味著隱形眼鏡容易移位甚至跌出，視線亦容易模糊，影響日常生活和工作。

眼睛的角膜弧度通常不會出現大變化，除非遇上眼疾、手術或角膜受創等特殊情況。因此，配戴者一般會繼續使用已適應的弧度隱形眼鏡，不建議隨意改變，除非配戴時感到不適嗎，而第一次配戴時則建議找視光師驗眼，以取得專業意見。

隱形眼鏡含水量越高 越可保濕防乾澀？

隱形眼鏡 （圖片來源：Canva）
（圖片來源：Canva）

隱形眼鏡包裝上標註的含水量越，是指正常情況下隱形眼鏡需要的水分，當隱形眼鏡隨著配戴時間增昌逐漸脫水時，需要從眼睛吸收的水分會更多，因此含水量越高，越容易造成眼睛乾澀。另外，有顏色隱形眼鏡，受物料影響，亦可能更容易造成眼乾。

戴隱形眼鏡入睡可致盲?1習慣保護角膜

如果擔心隱形眼鏡忘記取下，可以透過照鏡子來確認。專家強調，養成固定時間取下隱形眼鏡的習慣非常重要，比如下班回家後就應立即取下。如果不小心戴著隱形眼鏡睡覺，可能會帶來以下風險：

  1. 角膜感染：起床後眼睛可能出現紅腫疼痛。
  2. 角膜缺氧：導致眼球表面浮腫。

戴Con勿做3件事 有效避免角膜炎

1.不戴過期Con

日拋隱形眼鏡使用超過一天，月拋隱形眼鏡使用超過30天都是不理想的。隱形眼鏡的材料會隨著使用期限逐漸變質，質量亦會下降，增加角膜發炎的風險。

2.游泳、潛水、出海時戴Con

游泳、出海、潛水時，眼睛有機會直接接觸海水，海水中的微生物和細菌容易導致角膜發炎，建議戴Con人士配戴有適合度數的潛水鏡，如必須配戴隱形眼鏡，則建議多配戴一副普通潛水鏡，避免海水直接入眼。

3.燒烤、曬太陽等場合不建議戴Con

雙眼有淚水分泌功能，雖然燒烤、曬太陽等高溫亦不會導致隱形眼鏡融化，但長期暴曬容易導致眼乾，燒烤等場合產生的煙塵懸浮物可能沾在鏡片上，這時如果用手揉眼睛或會導致不適。

「大眼仔」更傷眼 眼科醫生提醒2件事

有色隱形眼鏡（color con） 俗稱「大眼仔」，看似放大瞳孔更美觀，殊不知對眼睛的傷害可能更較大，眼科醫生提醒：切勿隨意在網上購買不知名品牌或來源的產品，除非有特殊場合需求，否則不建議一天內長期配戴，容易造成眼乾或角膜因缺氧而浮腫。


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圖片來源：Canva

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