做事永遠最盡沒有中間 陳茂賢曾狂減140磅改變自己 斷食35日只飲2樣嘢
自幼立志做馬評人 獲賞識轉行編劇
陳茂賢最初立志入馬圈，豈料上天給他的安排驚喜不斷。電影《破．地獄》累積票房億六港元，破了的不止地獄，還有「香港最高入場人次港產片」紀錄。該片為他帶來《第61屆亞太影展》最佳導演，以及《第43屆香港電影金像獎》的最佳編劇獎榮耀。當日他「轉戰」電影工作，原來純屬現實的考量。
「小時候舅公教懂我賽馬，他見我有興趣，就帶我去沙田馬場看晨操，去得多便跟馬圈人混熟，甚至做起兼職來。當年科技沒那麼發達，需要人手打錶去紀錄馬匹操練時間，以供報章使用。作為學生，一星期兼職兩、三次，每月賺八、九千元，厲害吧，但我的目標是做馬評人，並非打錶。」於是，他決定一試無妨，主動電郵馬評人兼電台主持馬恩賜，就這樣十幾歲正式入行。
「我是家中獨子，爸爸行船，媽媽很年輕身體已不好，我希望幫補家計。我十八、九歲開始做王晶旗下的馬經，做了一兩年，當時有機會跟隨馬恩賜先生去香港電台講馬，賺錢幾OK，但沒想到港台取消賽馬節目，當時覺得是一件沒可能發生的事，頓覺這職業不安穩，再加上父母、親戚、同學及坊間普遍認為這一行很冷門，人們永遠把賽馬聯想到賭錢，而賭錢通常都是輸錢、爛賭、欠債，雖然不是偷不是搶，但行業形象不特別好，直到一天，劉天賜老師和王晶導演問我有否想過做編劇，他們說我有潛質。」
陳茂賢自覺讀書不多，被讚有做編劇潛質後，實在開心了幾晚，但到了第一天返編劇工時，一推門便發現內有十個他這樣的人，「即是我並非很有天份、並非骨骼精奇！他們對十個人都這樣說，但當日那十個學徒，現只剩下我還在這一行。」
23歲做編審 升職靠「符碌」？
他一切來得很早，早到二十歲出頭已成為大卡士劇集《情陷夜中環》的編劇，「我很開心，因為很多出名的編劇、編審們，都說以前在電視台的訓練很高壓、很密集，但我竟然『符碌』做到編審，為甚麼？因為當時有很多內地、香港合拍劇。晶哥（王晶）很厲害的，他是那種自己正在吃一碟飯，但拿起了旁邊那碟飯，還看著對面碟飯的人。《情陷夜中環》已經開拍，他卻忙著第二部合拍劇，因為女主角是馮寶寶，他要親自去招呼，同時間叫走了所有編劇。記得有一天他跟我說：『你的目標是做編審嗎？機會來了，我現在就升你，你是《情陷夜中環》的編審了！』那一年我二十三歲。」
兩年後，二十五歲的他接到王晶指令，要寫年輕人電影《甜心粉絲王》，「我說我不懂、沒有寫過電影劇本，但他們的理論是，全部都是來自戲劇，你懂得搞一個劇，自然懂得寫電影，加上晶哥說會教我，結果當然沒有教過我！回頭看，該片不是成功的作品，但我學會了編劇需要跟導演溝通，因為電影是導演的世界，我不可以盲目寫自己的故事，這是一個很好的經驗。」
北京發展不順 決定回港
陳茂賢是註冊催眠治療師及發證導師，在密集的電影、劇集工作下，他何來時間和心神去取得認可資格？
「2009年我離開晶哥公司去了北京，當時我想賺多一點錢。媽媽2003年中風，身體不好，爸爸年紀很大還要再去行船，因為屋企環境很差，剛好有人說不如上北京跑劇組，因為跑劇組比較快，劇接劇可以賺多點錢。我在北京衝鋒陷陣了兩年，人家放假去北京，我放假才回港，可能一年只回來七天。雖然正值影視製作最蓬勃時期，但我們沒有名氣、沒有人認識，對於一個那麼大的市場來說，人家都不當我們是甚麼編劇，我們事事都被剝削，我只好以量行先。」
他慢慢生了回港發展的念頭，同時開始想做導演。剛好他看到一本有關催眠的書，因而構思到一個關於神經語言程式學（NLP、Neuro-Linguistic Programming）的故事。
「NLP來自傳統催眠，我覺得不能太神化催眠，不如由最傳統的催眠開始學起。於是我在香港、台灣、馬來西亞跟不同的老師學習，最初是為了方便我寫劇本，我很想寫關於催眠的故事，很想自己做導演，但寫著又學著，學著又寫著，我覺得催眠這件事很有趣，既可了解自己，又能幫助他人治療情緒及安頓身心靈，後來一學就是三年，去到最後，決定考多一個教授催眠治療的發證導師執照。」
沒執業的催眠治療師
為了取得發證導師證書，陳茂賢除了要寫論文，還要記錄五十個無償的案例。當時他超額完成，做了一百幾十個放鬆治療和情緒疏導的個案。被問到可有認真考慮把治療師作為職業時，他坦言自己的性格不合適，「可能人年紀大了，同理心沒那麼強，甚至害怕跟人溝通，但我覺得我可以教人。幫人做情緒治療要花的心力很大，責任亦有點大，我不適合肩負這重任。」
能治療別人的情緒、能細膩地寫出角色的情緒、能帶動觀眾情緒的人，和「情緒」的關係是甚麼？誰是主子，誰被支配？陳茂賢淡然回答：「我有不少情緒都很內在。在一個社交群體，太輕易去表達自己的情緒，影響到大家亦不太好。我不壇於告訴你我現在很不開心、我的天要塌了…很多事情我會自己躲起來處理，加上我有長久的訓練，我亦是一個佛教徒，我覺得要多『自觀』，多了解自己。」
自小由婆婆照顧的他，在婆婆離開時，長時間未能把情緒處理好，「那是我人生比較差的時候，我有去內觀過自己的情緒，它包含了一些對死亡的看法、對人與人關係的看法，亦有很多的自我懷疑。看著婆婆離開，我看到生命的脆弱，慢慢思考到我們存在的意義。一個人唯一存在於世上的憑證，就是你的身體，當身體回歸了大自然，就要靠記得你的人去證明你曾經存在，但當最後一個記得你的人都離開，你等於沒有存在過。我今時今日的職業，已經比別人好，因為可以用電影或文字，把我們的痕跡留在世上，但慢慢我又會覺得不要說名留清史，我現在做的事也不是一些很大的痕跡，那麼我們在這裡有甚麼意義？婆婆離世，加上很多親戚在那一兩年突然走了，令我對生命的懷疑有著很大衝擊。」
2021年陳茂賢成為導演，他的第一部執導加編劇作品是《不日成婚》，當時遇上全地球最差的時候，電影又開始式微。拍喜劇出身的他入行多年，高高低低無疑經歷不少，「我覺得我未高過，長期都處於低谷。你問我現在拍完《破．地獄》，很多人都會覺得我很厲害、怎樣怎樣，但對我來說都是一個低谷。或許比以前好了一點點，可能以前在地下，現在終於都上了一級，沒有之前那麼差而已。」
感恩在自卑中成長
他愛他的工作，但他未必愛自己。陳茂賢為何不善待陳茂賢？
「我很了解（原因），其實是來自原生家庭。我在不富裕的家庭中長大，讀書也不厲害，在這環境下我會覺得自己不聰明，然後慢慢接受，變得特別自卑。我相信大部份父母都會說這些話：你不聰明，真的不要囂張，一定要吃虧，要多學習。爸爸行船經常在外地，而媽媽不是讀書多的人，她清楚長時間要管教一個男孩子並不容易，她們這一輩的管教方式是言語打擊，如果套用在現今世代，大可以告她們、拘捕她們去坐牢。這對我的成長、對我的自信心有一定影響，但我亦感恩能這樣地成長，令我永遠保持一個沒有自信心，對自己懷疑的狀態，做出來的事會沒有那麼多盲點，因為如果很有自信，很勁，事情就會看不清楚。」
上述狀態雖則沒有為陳茂賢帶來身體上的不適，但心態也受到影響。他很想改變自己，所以，他選擇地獄式減肥。
改變自己 地獄式減肥
「我是一個沒有中間、只有零或一百、一做便要做到最盡的人。減肥是方法加恆心，我覺得這是我能夠控制的一件事。當時我減掉百幾磅，我斷食、做運動、戒口。我曾經斷食三十五日，只喝水和蔬果汁，後來我覺得這方法太極端，於是認真去找營養師，營養師見到我說：『你仍然能走進來都很厲害！』我用了正統方法之後，磅數再減多了一些，但可能減得太多，身體有少許發炎，肚臍位置不斷潰爛流血，所以食了很多類固醇，加上家中有很多人離世，情緒不好的時候，人就開始翻脹。」
現時約220磅的陳茂賢，2021年執導電影《不日成婚1》、開工首天時體重只有165磅，很瘦很瘦，身邊人都覺得他身體有事，「所有人都問我是否患癌，我最肥的時候差不多300磅，巔峰時期我減過差不多140磅。」
不求驚喜 只求平靜安穩
典型的人馬座陳茂賢，果然是表面樂觀、內心孤獨、有主見、具冒險精神，同時亦具備其上升星座山羊的矛盾、理性和熱愛工作，「我很感謝我有上升山羊，否則這輩子也有寫不完的劇本。而信佛則啟發到我一句話，就是無常，無常是我學習到、以及還在學習中的東西。談到宗教，很多人在一些特別原因之下，遇上你的信仰，所以你才會相信你的信仰。每個人都有一個特定的時間，我就是在北京時遇到的，我當時在北京一路邊攤檔見到賣書的婆婆，很有趣，書不是斷本賣，而是斷斤秤的。我純粹見到婆婆收工無期，又那麼便宜，於是幫她買了一大堆讓她快點收工，剛好其中有一本書叫《如何修證佛法》，是南懷瑾老師所寫的，它引起我對佛法的好奇心，因為這樣，我開始信佛，在香港也成立了一個佛教中心。」
信佛有否讓陳茂賢頓悟何謂開心、快樂呢？他的答案不新奇：「很複雜，不能三言兩語去解釋。有些人有飽飯吃、不憂柴憂米就叫快樂，但當你不憂柴憂米，你也會有其他煩惱。我是不需要驚喜的，對於我來說平靜、不要有很太多未知的事情發生、大家健健康康平平穩穩，就是快樂。」
採訪：陳小芝
攝影：馮凱宜