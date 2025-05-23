做事永遠最盡沒有中間 陳茂賢曾狂減140磅改變自己 斷食35日只飲2樣嘢

《破．地獄》導演陳茂賢很早投身社會，他的故事，從十幾歲在馬圈做「好pay兼職」開始。他的註冊催眠治療師及發證導師資格，則來自他對工作的尊重與熱誠。原生家庭結構性問題，使他在自信欠缺下成長，回望過去，他感恩有一夥永遠自我懷疑的「低谷心」，做起事來盲點少一點。

