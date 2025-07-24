一種DNA越短越衰老！靠一成分逆轉斷崖式衰老 御藥堂NMN Prime 32000+ 萬寧限時出位價 $1,398/盒

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端粒長度與老化程度密切相關
端粒是甚麼？
端粒是位於染色體末端的保護結構，像鞋帶末端的塑膠套，防止染色體在細胞分裂過程中受損或互相融合。隨著每次細胞分裂，端粒會逐漸縮短。當縮短到一定程度後，細胞會停止分裂，進入衰老或死亡。
端粒愈短 罹患慢性疾病風險愈高
許多研究表明，端粒縮短與許多常見的年齡相關疾病密切相關，包括心血管疾病、糖尿病、癌症、神經退化性疾病以及其他慢性疾病。當端粒逐漸縮短時，細胞的老化速度加快，這會增加罹患這些疾病的風險。因此，保持端粒的長度在一個健康的範圍內可能有助於降低這些疾病的風險，延緩身體的衰老過程。
端粒縮短勿忽視 可引致「斷崖式衰老」
很多人年輕時已養成了許多不良的生活習慣，例如熬夜、暴飲暴食等，加劇了端粒縮短速度，使自己愈來愈早經歷「斷崖式衰老」。尤其對女性來說，長期以來的壞習慣導致體內荷爾蒙失調的影響更為明顯。這種衰老帶來的不僅是外貌的改變，還有整體健康的急劇下降：
1. 皮膚老化
端粒的縮短直接影響皮膚細胞的再生能力。隨著端粒變短，皮膚中負責產生膠原蛋白和彈性蛋白的細胞也會減少，導致皮膚失去彈性和光澤。女性在進入中年後，通常會發現皮膚出現皺紋、細紋及鬆弛，這些都是端粒縮短的外在表現。
2. 荷爾蒙失調
端粒縮短與女性荷爾蒙的平衡有密切關係。隨著年齡增長，端粒的縮短可能導致雌激素水平的下降。這種變化會引發月經不規則、潮熱、情緒波動等症狀。荷爾蒙失調不僅影響生理健康，還會對心理健康產生影響，使女性感到焦慮和煩躁。
3. 骨質疏鬆
端粒的健康狀況也與骨密度有關。隨著端粒縮短，女性的骨質流失速度加快，特別是在更年期後，雌激素的減少使得骨骼的強度進一步下降。這增加了骨質疏鬆的風險，女性在老年時期更容易發生骨折，這不僅影響日常活動，還會導致長期的健康問題。
4. 心血管健康
多項研究表明，端粒縮短與心血管疾病的風險增加有關。端粒的縮短可能使心臟和血管的細胞功能受到損害，導致動脈硬化、高血壓及其他心血管問題。
5招延緩端粒縮減速度
1. 健康飲食
以原型食物為主，應減少加工食品的攝入。優先選擇白肉，如魚和海鮮，因為這些食物富含營養且易於消化。此外，增加富含Omega-3不飽和脂肪酸的食物攝取，如深海魚、亞麻籽和核桃，有助於減少炎症，進而延緩端粒的縮短。
2. 規律運動
規律的有氧運動，如跑步、游泳和騎自行車，對心血管健康尤為重要，還能減少身體內的炎症反應。持續的低度炎症被認為是多種慢性疾病的根源之一，而炎症的減少有助於保護端粒，從而降低衰老風險。
3. 有充足睡眠
睡眠是身體進行修復和再生的關鍵時期。每晚保持7至8小時的高質量睡眠，有助促進端粒酶的活性，保護端粒並減少細胞老化的風險。
4. 補充NMNH
NMNH（Nicotinamide Mononucleotide）是維生素B3的衍生物。它是NAD+（煙酰胺腺嘌呤二核苷酸）的前體，能在細胞內轉化為NAD+，進而參與能量代謝及細胞修復。研究顯示，補充NMNH可以提高NAD+的水平，有助於改善認知功能下降及衰老相關問題。透過改善細胞的能量狀態，NMNH還有助於減少端粒的損傷，延緩衰老過程。
5. 補充NMN
NMN有助於調節致紅腫因子，減少紅腫對端粒的損害，亦可轉化為NAD⁺，是DNA修復過程中的必要元素，從而支持端粒的穩定性。雖然人體可以自行合成NMN，但其生成效率會受到多種因素影響，包括年齡、飲食和生活方式。因此，隨著年齡增長，自然合成的NMN水平可能會下降，這也是為什麼許多人選擇通過補充劑來提高其水平。
科研實證NMNH 激活長壽因子 + 抗醣化
根據荷蘭著名大學於2020年月7月發佈有關一種新型、強效的NAD+前體之研究報告證實，NMNH可促進細胞新陳代謝，修復DNA。NMNH 在轉化為NAD+後可激活長壽因子 Sirtuins 達200%¹。
坊間眾多NMN補充劑產品中，「御藥堂 NMN PRIME 32000+ 人參逆齡抗衰配方」正正與NMNH 產生協同效應，抑制肌膚老化元凶 AGEs (醣化終產物)，經測試發現全新配方的抗醣化功效屬同類產品之冠²，幫助減緩肌膚老化過程，並降低慢性健康問題的風險，及延緩端粒縮短速度。其抗衰功效包括：
御藥堂 NMN PRIME 32000+ 獨特配方
御藥堂 NMN PRIME 32000+人參逆齡抗衰配方加入獨特革新成分NMNH （還原型煙酰胺單核苷酸），為第三代NAD+增強劑。除了NMNH，配方還含有人參皂苷和白藜蘆醇，特別加入玄參精華，平衡溫和不上火，全面激活細胞抗衰。
|主要成分
|功效
|NMNH
|進階驅動體，直接吸收，提升心、腦、肝、腎、肌肉NAD+水平
|NMN
|蘊含高純度超過99%⁶的日本進口NMN，改善新陳代謝、增強體能³ 及促進心血管健康
|白藜蘆醇
|1.7倍激活肌肉，心臟NAD+水平⁷
|人參皂苷
|4倍高效補腦，腎臟NMN水平⁷
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¹ Tarantini S. 2019
² 測試證實: 跟市面9款NMN產品及單一NMN成分作比較，御藥堂NMN PRIME 32000+配方的抗醣化效果為當中的冠軍，更是效果最低產品的217% (Data on file).
³ Liao B et al., 2021.
⁴ Kim M et al., 2022.
⁵ Zhao B. 2022.
⁶ 獲日本厚生勞動省指定機構檢定純度
⁷ Bai L-B, etal., 2022.