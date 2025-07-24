一種DNA越短越衰老！靠一成分逆轉斷崖式衰老 御藥堂NMN Prime 32000+ 萬寧限時出位價 $1,398/盒

隨著年齡增長，身體會陸續出現許多變化，其中最顯著的就是細胞的老化。常見老化症狀包括皮膚鬆弛、皺紋增生、記憶力弱、骨質疏鬆等。而老化的背後，端粒 (Telomeres) 的長短扮演著關鍵角色。隨著端粒逐漸縮短，細胞分裂能力下降，導致皮膚組織的修復功能減弱，皮膚彈性流失，出現皺紋和鬆弛等老化現象。端粒長度每縮短一個單位，會加速DNA損傷的累積，增加氧化壓力，這會進一步觸發全身性發炎反應，對皮膚造成損害。

