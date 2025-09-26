【糖胖心腎 日日審慎】心臟病暗藏2種病同時發作？醫生全方位拆解CKM症候群成因
心臟病是警號？患者可能同時患「2種病」不自知
心臟病未必是單一疾病，有可能是多種疾病互相影響的結果，早在2023年，美國心臟協會 （American Heart Association, AHA）提出「CKM症候群」¹的概念，提及心血管、腎臟、代謝疾病（包括肥胖、糖尿病、高血壓等）會共享風險因子，互相影響形成惡性循環，令患者健康失衡。
陳麒尹醫生表示：「有心臟病的人，我們要照顧其他的系統，而看似有糖尿病、腎病的人，都應該主動出擊去找他有沒有心臟病。」，所以當患者因心臟病問題求醫時，很大可能患有高血壓、糖尿病、慢性腎病或高膽固醇等疾病而不自知，這些疾病更會增加心血管意外的風險。
什麼是CKM症候群²？
CKM症候群全名為Cardiovascular-Kidney-Metabolic Syndrome，而CKM是三個關鍵系統的英文縮寫：
C（Cardiovascular）：心血管疾病，如心臟病
K（Kidney）：腎臟疾病，如慢性腎病
M（Metabolism）：代謝疾病，包括第二型糖尿病、肥胖、高血壓等
由於人體系統緊密關聯，當其中一環出現問題，便會影響其他系統，形成惡性循環。
哪些因素會增加CKM症候群風險³？
- 肥胖
- 患有心血管疾病
- 患有糖尿病
- 血脂、膽固醇偏高
- 有高血壓問題
- 確診腎臟疾病
- 代謝症候群患者
若你符合上述其中一項或多項健康狀況，建議及早關注，從日常生活做起，積極管理健康，以降低患上CKM症候群的風險。
潛伏期或長達十年以上難以察覺
對大眾而言，CKM症候群是一個頗新的概念，外界亦常以「難以察覺」來形容，就此陳麒尹醫生有以下看法：「因為CKM症候群的無症狀期很長，由確診糖尿病、腎病、冠心病可能有十年到十五年潛伏期。再者，大眾對CKM症候群概念認知度低，第二是主動去檢查所有器官的情況也不常見。」
所以在治療上，陳麒尹醫生認為「合作性」相當重要：「如心臟科、腎科、糖尿科可以一起討論治療方案，哪些藥物可以及早使用，令本身出現心臟病的患者，不要變為腎病等。」
醫生會因應患者的不同階段，按照臨床指引提供治療方案：「口服藥物加上針劑治療相當重要，通常針劑目標比口服藥物快，它的治療穩定性可能較高，因為治療要有廣泛性和到位，什麼都要兼顧。例如患者有肥胖、血糖問題，一般都會考慮口服藥物加針劑的治療配套。」
醫生案例分享｜抗拒加藥自行減磅失敗險急性病心臟發
性別：男士
年齡：60多歲
求診原因：心絞痛
治療效果：用三個月時間，BMI 33下降至BMI 30
案例詳情：
這位中年男士屬於肥胖，已知的病史有糖尿病，血糖平均糖化血色素都有7.2、壞膽固醇和三酸甘油脂超標，在求診前已經使用口服糖尿病藥、他汀類藥物和兩種血壓藥。
直到心絞痛到心臟專科求醫，醫生為他進行心臟掃描發現有兩條血管栓塞，但患者因自覺已經吃很多藥，所以一開始並不願意接受治療，認為只要做運動便能改善病情。
但四個月後突然心臟病發，當醫生為他做心電圖時，已出現急性心臟病發的症狀，最後醫生安排患者入院進行冠狀動脈介入治療術（俗稱通波仔）。出院後，醫生使用GLP-1受體促效劑的針劑為他控制體重和改善血糖，加上患者非常配合，每星期按時進行針劑治療，配合口服藥物以循序漸進的方式進行，大約三個多月時間，患者的BMI由33降至30，出院時心衰竭所引致的氣喘，在治療後也得到改善。