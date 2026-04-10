CKM症候群｜BMI正常亦有中招風險？醫生揭開「代謝肥」損害心腎真相

很多人誤以為肥胖、大肚腩只是外觀問題，只要血糖指數未亮紅燈就能掉以輕心，但「沒病沒痛」背後可能隱藏巨大風險！醫學界近年高度關注由肥胖、糖尿病及高血壓相互牽引而成的「心臟腎臟代謝綜合症」（CKM症候群）¹。腎病科專科鄧智偉教授接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，即使體重指標（BMI）正常，內裡可能已出現「代謝肥」，若忽視脂肪對器官的持續損害，將演變成難以逆轉的慢性疾病。

