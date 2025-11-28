CKM症候群｜拖延至中後期心腎受損難逆轉 通波仔非一勞永逸自行停藥恐致心衰
糖胖心腎互相影響
CKM症候群並非單一疾病，而是糖尿病、高血壓、肥胖等代謝問題相互牽引¹，鄒凱勳醫生指出：「糖尿病與腎功能息息相關，患有糖尿病的病人會增加腎衰竭風險。」他補充，約十分之一港人患有糖尿病²，亦有約十分之一血壓偏高；若同時出現肥胖，還可能伴隨睡眠窒息等問題，令心臟負荷更重；高血壓又會進一步令心臟長期處於壓力狀態，最終導致心臟衰竭。
為何總是「太遲」才發現？
「如果沒有定期體檢，很多時很遲才發現。」鄒凱勳醫生指出，大部分CKM症候群患者都是在病情發展到中後期才被確診³。「腎衰竭並不是突然發生的，通常患者已經有多年糖尿病或高血壓，只是一直沒有察覺。」他解釋，糖尿病早期往往沒有明顯症狀，除非血糖高得異常，否則病人未必會出現口乾、頻尿或體重急降等典型表現。腎功能衰退亦是「無聲進行」，初期只會出現輕微蛋白尿，未經檢查很難察覺；到病人發現尿液起泡、腳腫或氣喘時，腎功能往往已明顯受損。心血管問題亦會隨之浮現，從「行路易喘、運動量下降、胸悶」到心絞痛，嚴重者甚至可急性心臟病發。
由於很多人又忽略定期驗血或驗尿，等到出現症狀才求醫，往往錯過黃金治療期。他提醒，糖尿病與高血壓本身屬「沉默疾病」，若同時有肥胖或家族病史，更應主動監察血糖、腎功能及血壓。「預防永遠比治療重要，早一點發現，可能只需調整生活；拖得太遲，就要面對藥物甚至併發症的長期管理。」
拖延至中後期 心腎受損難逆轉
鄒凱勳醫生指出，CKM症候群若長期未受控制，當心臟或腎臟功能開始明顯受損，就難以再逆轉，例如當腎功能惡化到一定程度，就可能發展成腎衰竭，需要長期洗腎，「這些情況是逆轉不到的，只能盡量延緩惡化⁴。」
心臟方面，鄒凱勳醫生解釋，血管狹窄若能及早處理，仍有機會防止病變惡化。「只要心肌未出現壞死，及早通波仔，便能減低心臟衰竭與猝死風險。」但若心肌已壞死，情況便難以逆轉，日後即使持續用藥，也只能延緩惡化。鄒醫生指出：「關鍵在於是否及早介入，CKM症候群一、二期還可以逆轉；去到第三期開始有心血管疾病而又不理會，第四期就幾乎無法逆轉。」他提醒，病人切勿抱有僥倖心理，以為「暫時無症狀」就可拖延求醫，因為這段時間往往正是疾病惡化最快的階段。
通波仔非一勞永逸
到了CKM症候群的中後期，即使患者接受了介入治療，也並不代表問題已經解決。鄒凱勳醫生以「通波仔」為例，冠狀動脈介入手術只是暫時改善血流的方式，並不能根治心血管及代謝問題。「通完『波仔』以後，多數病人都以為一勞永逸，警覺性下降；等到再回來時，往往已不再是單純的血管阻塞，而是出現心臟衰竭病徵。」
他強調，手術並非「終點」，患者若術後缺乏長期跟進、忽視服藥及風險管理，血管仍有機會在其他位置再度收窄，治療的關鍵在於持續監察與生活改善，包括規律服藥、定期覆診、低鹽低糖飲食及恆常運動，「否則即使做過手術，病情仍會在不知不覺間惡化。」
從控制風險到藥物配合
「永遠都是預防勝於治療，風險控制最重要。」鄒凱勳醫生解釋，心血管病患者的五大風險因素包括糖尿病、高血壓、高膽固醇、家族遺傳及吸煙，必須逐一控制。
生活習慣方面，他建議患者控制飲食與適量運動，包括減少高鹽、高糖、高碳水飲食，多進行中等強度運動（每週約150分鐘⁵）；並把糖化血紅素維持於7%以下⁶。不過，他坦言部分年長或行動不便的病人未必能持續運動，容易陷入「愈少活動、愈易肥胖」的惡性循環。
當生活改善不足以控制病情時，藥物治療便成為關鍵。鄒凱勳醫生指出，糖尿病及肥胖患者可考慮使用SGLT2抑制劑，此類「排糖藥」能協助排出體內多餘糖分、減輕體重，同時降低心臟衰竭風險；另一類GLP-1受體促效劑則可抑制食慾、減少卡路里攝取，有助控制體重與改善脂肪肝，「我們通常會根據病人的BMI及併發症決定是否處方，例如BMI超過30或同時有脂肪肝，這些針劑會更合適。」
他提醒，藥物應配合健康飲食與定期監測，方能發揮最大療效。部分患者初期可能出現輕微不適，但多屬暫時性反應，「相反地，若在病情需要時仍拒絕用藥，長遠會令心臟及腎臟負擔持續增加，風險反而更高。」
醫生案例分享｜長者通波仔後自行停藥致心衰惡化
- 性別：男士
- 年齡：80多歲
- 求診原因：氣喘、腳腫、心臟衰竭症狀
- 治療方案：綜合藥物治療（SGLT2抑制劑及GLP-1受體促效劑）
- 治療目標：改善體重、控制血糖與心臟負荷
案例詳情：
該名八十多歲男患者，數年前曾接受「通波仔」手術，同時患有肥胖、高血壓及初期腎病。由於年紀漸長，加上家人為方便照顧而多以輪椅代步，令他活動量大幅減少，BMI超過30，心臟及腎臟負荷持續上升。
病人手術後以為「通完波仔」就等於痊癒，數年間未有覆診，更自行停服抗血小板藥。直至出現氣喘及腳腫，再求診時已屬心臟衰竭階段。鄒醫生為他制定綜合治療方案，除使用SGLT2抑制劑以減輕心臟負荷，亦加入GLP-1受體促效劑針劑，以協助控制體重與血糖，目標是讓患者逐步減重、改善活動能力。
「這位病人並非不能走路，而是因體重過高選擇不行。只要成功減重，心臟壓力便能減低，亦有機會擺脫輪椅依賴。」鄒醫生總結，CKM症候群患者最重要是早期監測與持續跟進，「愈早發現、愈能減少併發症；愈遲處理，治療只會愈困難。」
資料由心臟科專科鄒凱勳醫生提供
此教育資訊由諾和諾德香港有限公司支持
資料來源：
¹ https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/cardiovascular-kidney-metabolic-syndrome
² https://www.smartpatient.ha.org.hk/smart-patient-web/disease-management/disease-information/disease/DiabetesMellitus
³ https://journals.lww.com/ijkd/fulltext/2025/07000/cardiovascular_kidney_metabolic_syndrome_.1.aspx
⁴ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.13649
⁵ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566046/
⁶ https://www.healthbureau.gov.hk/pho/rfs/src/pdfviewer/web/pdf/diabetescare/en/coredocuments/15_en_diabetes_care.pdf