CKM症候群｜拖延至中後期心腎受損難逆轉 通波仔非一勞永逸自行停藥恐致心衰

糖尿病、高血壓與肥胖三者互相關連，長期下來會同時損害心臟與腎臟功能，形成被稱為「CKM症候群」的惡性循環。問題在於，這種綜合症早期病徵並不明顯，因此許多患者確診時已屬中後期，心腎功能往往已嚴重受損。心臟科專科鄒凱勳醫生在接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，CKM症候群是一個長期累積的過程，愈早監測愈有機會逆轉，「無病徵不代表安全，愈早發現愈有機會逆轉，愈遲處理就愈難補救。」

