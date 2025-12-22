CKM症候群｜腎功能跌剩一半都無病徵？「四高」不控制加速慢性腎病惡化
慢性腎病發現時已錯過治療黃金期？
「我們人體的腎臟設計上有『儲備空間』，正常情況下可能用一半功能已經足夠。」黃煜醫生解釋，正因如此，當腎功能由十足慢慢降至九成、八成，甚至六成時，身體可以完全沒有任何病徵²。直到腎功能衰退至一半以下，警號才可能出現，但那時往往已錯過治療黃金期。
慢性腎病的隱形風險
黃煜醫生指出，大部分腎病屬慢性，而最常見的成因如糖尿病和高血壓³，本身亦是症狀不明顯的疾病。「十位需要洗腎的病人，約有四、五位是糖尿病引起，一位則與高血壓有關。」這些高風險因素在早期難以察覺，令腎臟在不知不覺間受損。他補充，不少患者都是在做身體檢查，或看醫生量血壓時，才偶然發現腎功能或血壓異常，反映大眾對腎臟健康的意識不足。事實上，這些代謝問題環環相扣，最終可發展成CKM症候群。預防勝於治療，透過定期檢查和早期介入，有助減低進一步惡化風險。
身體響起警號？留意慢性腎病7大症狀
雖然慢性腎病早中期大多沒有症狀，但當腎功能持續惡化至中晚期，身體便會因為無法有效過濾毒素、水份和維持酸鹼平衡而出現各種症狀。黃煜醫生提醒以下是7大常見症狀，部分看似輕微卻不容忽視：
- 小便持續有泡： 屬蛋白尿跡象，泡沫持續不散時建議及早檢驗
- 水腫： 排水功能下降導致腳腫、眼腫，嚴重更可能出現肺水腫
- 血壓失控： 身體無法正常調節血壓跟鹽分，血壓長期偏高難控制
- 氣喘頭暈： 腎功能衰退可能引發腎性貧血⁴，因缺氧令身體容易疲倦或氣喘
- 食慾不振： 體內積聚毒素影響腸胃功能，嚴重時刷牙也可能感到噁心
- 周身骨痛： 腎臟無法有效排走磷質，造成副甲狀腺失調及骨骼病變，引起骨痛
- 心律不正： 血鉀過高可能引致心律不正
至於小便有血、赤痛、頻密或不暢順等情況，黃煜醫生指通常與尿道感染、前列腺問題、結石及腫瘤有關，並非慢性腎病的典型表現，若出現應盡快求醫。
腎病與CKM症候群的惡性循環
慢性腎病與CKM症候群關係密切，「血糖、血壓、血脂和尿酸過高，會直接破壞腎臟的微血管及組織，引致腎功能受損。」黃煜醫生解釋，CKM症候群中的「四高」正是導致慢性腎病的主要元兇⁵。若心血管或代謝疾病患者的「四高」控制不佳，腎功能惡化速度會顯著加快。
控制「四高」減低腎病惡化風險
黃煜醫生建議，糖尿病患者應定期進行「微蛋白尿」測試，這項簡單檢查能偵測糖尿腎病最早期的變化⁶，以便及時介入治療。對於肥胖人士或血糖控制未如理想的患者，可考慮使用GLP-1受體促效劑作輔助治療，有助同時控制體重與血糖，從而減低腎功能進一步惡化風險。
預防勝於治療 及早診斷是關鍵
「慢性腎病不可逆轉，最重要的是及早發現。」預防遠勝於治療。黃煜醫生指現時驗血、驗尿等檢查既方便，費用亦相對低廉，是發現早期腎病最有效的方法。若有以下風險因素的人士應定期進行檢查：
- 65歲以上人士
- 有腎臟病家族史者
- 糖尿病、高血壓、高尿酸等「四高」患者
- 體重超標人士（BMI大於27或腰圍過大）
切勿輕視風險 避免延誤治療
黃煜醫生觀察到不少人輕視自己的風險，抗拒治療，「大部份人聽見糖尿病、血壓高不覺得是致命疾病，甚至抗拒服藥，認為吃藥代表病情加重且有副作用。」他慨嘆，正因為這種輕視與拖延，許多患者直到病情惡化才就醫，錯過最佳治療時機。若能及早發現並妥善管理，許多患者本可避免走上洗腎之路。
「長期暴露在未達標的血糖、血壓或膽固醇指標下，器官受損的風險就會越高。」黃煜醫生強調，現今的藥物均經過大型數據驗證，能有效降低併發症風險。他建議有風險因素人士應及早檢查診斷，並與醫生充分討論，選擇最適合自己的治療方案。
醫生案例分享｜慢性病治療 藥物多寡≠病情輕重
個案背景：兩位約三、四十歲男士，同樣患有糖尿病，並伴隨高血壓及高膽固醇問題
案例詳情：
患者A求診時已服用十多種口服藥物，並配合胰島素及GLP-1受體促效劑治療。他長期監測血糖、血壓與膽固醇指標，積極配合醫生調整方案，最終各項指標均達標，沒有蛋白尿或腎臟受損。
相反，患者B僅服用兩種藥物，認為「藥多代表病重」，加上自認生活習慣良好，拒絕加藥。結果血糖及血壓長期失控，出現糖尿上眼導致視力受損，腎功能惡化至第四至第五期，需要洗腎治療，並出現腿部周圍性血管病，令截肢風險大大增加。
黃煜醫生指出：「很多人覺得吃很多藥代表病重，其實剛好相反，那些願意加藥、跟足治療的病人，反而控制得最好。」他解釋，糖尿病、高血壓等慢性病有很強的基因成份，僅少部分可以只透過生活習慣改善而完全控制，「藥物多寡反映的是個別病人要理想地控制指標的劑量，而非病情輕重。」
