CKM症候群｜腎功能跌剩一半都無病徵？「四高」不控制加速慢性腎病惡化

有病徵才去檢查治療？可能已經太遲！不少人以為沒有不適就代表健康，但事實並非如此。人隨著年紀增長，新陳代謝下降，糖尿病、高血壓及肥胖等問題越見普遍，彼此互相關連¹，形成「心臟腎臟代謝綜合症」（又稱CKM症候群），長遠可損害心腎功能。然而，腎功能衰退往往無聲無息，不少患者發現時已屆中晚期，因此慢性腎病被稱為「隱形殺手」。腎病科專科醫生黃煜接受《日日健康》醫聊室訪問提醒，腎臟功能即使下降至一半，身體仍可能沒有明顯異常，故及早檢查與管理風險因素尤為重要。

