CKM症候群｜血糖受控仍難阻心衰竭？揭開隱形「糖心腎」共病惡性循環 醫生：只醫一處難根治
血糖指數達標就夠？醫生：單控血糖難阻心血管風
許多人認為只要控制好血糖，就等於管理好健康。江醫生指出，這是許多糖尿病患者常落入的觀念誤區：「其實糖尿只是心臟病或心血管疾病其中一個成因，其他成因例如高血壓，高膽固醇，甚至吸煙等壞習慣，亦都是引致這些疾病的風險因素。」他強調，如果患者在管理健康時顧此失彼，單單控制血糖而忽略血壓及血脂等其他情況，患上心血管疾病或中風的風險依然很高²。
「假安全感」令人鬆懈 放任壞習慣恐誘發心衰竭
正因為血糖數字正常，患者往往會產生一種「假安全感」，誤以為身體無恙。江醫生坦言，臨床上這種因數字達標而鬆懈的情況非常普遍：「有些病人只關心自己的血糖數字，可能就會忽略檢查血壓、血脂，或者腎功能等指數。」然而，高血壓、高血脂以及慢性腎病在初期大多「無聲無息」，很難單憑主觀感覺察覺。
這種「假安全感」，後果往往最嚴重。患者可能自認已經痊癒，繼而減少運動、飲食無節制，甚至自行減藥或停藥，長遠來說會增加心臟負荷³。江醫生警告，當身體長期處於這種狀態，心臟功能或會逐漸變差，最終恐演變成心律不正或心衰竭。
少運動、壓力大成催化劑？拆解「糖心腎」致命惡性循環
現代都市人生活節奏急促，缺乏運動、工作壓力大、睡眠不足等，都是引致血壓高、肥胖或代謝異常的催化劑，這些健康問題往往像骨牌效應般一環扣一環。當血壓、血糖或膽固醇控制得不理想，首先會直接傷害血管及心臟功能；當心臟泵血功能變差，流向腎臟的血液減少，腎臟功能隨之下降；一旦出現腎衰竭，反過來又會惡化心臟負擔，令器官功能陷入同步惡性循環⁴。
醫生：只顧控糖不等於治好身體
這種心臟病、腎病、糖尿病與肥胖之間相互牽引、彼此影響並共同惡化的現象，近年在醫學上被定義為「CKM症候群」。江醫生解釋，人體各個器官其實都會互相影響：「很多時候病人都會同時有幾種風險因素存在，如果只是留意一樣東西，例如只是留意糖尿而忽略了心臟、腎臟，或者其他代謝情況，其實都不是代表治好身體。」
江醫生補充，以下幾類高風險人士在日常生活中需要特別提高警惕：
- 長期糖尿病患者
- 患有高血壓、高膽固醇和肥胖人士
- 有糖尿病或腎病家族史
- 檢查發現腎功能衰退或有尿蛋白
自我監測與藥物治療方法
面對CKM症候群的威脅，主動監測與預防才是關鍵。江醫生建議，高風險人士可以從日常簡單步驟做起，自行監測健康狀況：包括定期量度血壓、體重及腰圍以判斷是否過重；在血糖管理上，除了傳統的「戳手指」外，亦可借助長期連續血糖監測（CGM）裝置，更全面地監測血糖水平。
除了改善生活習慣，江醫生指出，現時醫學界已有新型藥物，能更全面地應對CKM症候群，例如 SGLT-2 抑制劑及 GLP-1 受體促效劑，這些藥物不僅有助控制血糖和改善體重，亦可改善身體代謝狀況。同時，多項研究顯示，GLP-1 受體促效劑能有效保護心臟、降低心臟衰竭風險，並有助減緩腎病惡化 。對於心、腎、糖尿及代謝同時亮起紅燈的患者而言，這類新一代藥物帶來多重保護的治療新方向。江醫生提醒，高風險人士應主動與醫生商討，透過詳細評估，制定最適合自己的治療方案。
醫生案例分享一｜血糖正常卻氣喘腳腫 求醫驗出蛋白尿與心衰竭
性別：女士
年齡：40多歲
求診原因：持續頭痛不適，平日無飲食控制或運動習慣
治療方案：處方藥物控制體重、減少尿蛋白並控制血壓
案例詳情：
40多歲的女性患者，因家人有糖尿病史，故對血糖監測極為嚴格，不時會自行「戳手指」檢查，血糖數字達標便誤以為身體安好，因而在飲食上沒有節制，亦沒有運動習慣。江醫生初步診斷發現其體重（BMI）已嚴重超標，頭痛是因為患者有嚴重高血壓而不知。經進一步檢查，患者的體能相當差，走路容易氣喘，甚至有輕微腳腫，同時出現尿蛋白，並已出現初期心衰竭徵狀。江醫生隨即針對其病情處方綜合藥物治療，一方面控制體重、減少尿蛋白，另一方面積極穩定血壓 。經過一段時間的藥物治療，配合重新建立的運動習慣，患者的體重逐步回落至正常水平，走路氣喘的情況大有改善，尿蛋白與血壓亦控制得非常理想，避免CKM症候群的連鎖惡化風險。
醫生案例分享二｜患者「飲水都肥」藥物輔助三個月減重護腎
性別：男士
年齡：36歲
求診原因：練跑時出現胸口不適與悶痛
治療方案：進行「通波仔」（心血管成形術）手術、術後配合藥物控制血壓及膽固醇
案例詳情：
年僅36歲的男患者，平時有長期跑步的習慣，甚至會定期參加馬拉松，過往身體一直毫無異樣 。求診前的一個多月，他發覺自己跑僅僅4至5公里時，胸口便會開始感到不舒服，起初只以為是工作壓力太大或傷風感冒引起的小毛病，便一直拖延，直到後來體能越來越差才求醫。患者自認平日運動量充足、經常跑馬拉松，過去沒有太大關注自己的血壓與血脂。
經詳細檢查後，發現患者的心血管已收窄得相當厲害，同時伴隨膽固醇過高和高血壓。原來患者有家族遺傳性高膽固醇，且有家族成員曾患有心臟問題。江醫生隨即為他安排「通波仔」手術以開通血管，並在術後配合針對性的藥物介入，協助他嚴格控制膽固醇及血壓。
資料由心臟科專科江振昌醫生提供
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資料來源：
¹ https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/cardiovascular-kidney-metabolic-syndrome
² https://www.healthline.com/health/high-cholesterol/treating-with-statins/hypertension
³ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5481675/