CKM症候群｜血糖受控仍難阻心衰竭？揭開隱形「糖心腎」共病惡性循環 醫生：只醫一處難根治

不少人定期驗血糖，一見到數字達標就以為健康無虞，放下警戒，因而忽略了潛藏在背後的心血管與腎臟病變風險。醫學界近年提出「心臟腎臟代謝綜合症」（CKM症候群），正是要提醒大眾：心臟、腎臟和代謝健康其實環環相扣¹。心臟科專科江振昌醫生在《日日健康》醫聊室訪問時提醒，數字達標所帶來的「假安全感」往往更危險，若患者只專注控制血糖而忽視整體健康，隨時會讓心血管疾病在不知不覺間惡化。

