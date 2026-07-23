肝病｜56歲婦深夜肚痛到休克 竟是肝癌腫瘤破裂入院險死 肚痛伴隨5大特徵應即求醫

深夜突然劇烈腹痛、面青冒汗、血壓急跌，不能只當腸胃炎或「忍一忍」。台中一名56歲婦人日前深夜腹痛，家人送到急症室時已休克，檢查發現肝臟內約6厘米惡性腫瘤破裂，腹腔大量出血。醫療團隊先以動脈栓塞術止血，再安排3D 4K腹腔鏡肝腫瘤切除手術，最終把病人救回。這宗個案的關鍵在於，肝癌早期可以沒有明顯症狀，高危人士不應等到腹痛或黃疸才檢查。

