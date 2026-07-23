肝病｜56歲婦深夜肚痛到休克 竟是肝癌腫瘤破裂入院險死 肚痛伴隨5大特徵應即求醫
劇烈腹痛血壓急跌要即時急症
這名婦人到院時有突發劇烈腹痛、臉色蒼白及血壓快速下降，影像檢查顯示肝臟腫瘤破裂並持續出血。醫生先用動脈栓塞術控制出血，待情況穩定及評估符合手術條件後，再切除肝腫瘤。主診醫生指，肝癌破裂屬急重症，過往常被視為預後不佳；但若能把握治療時間，仍有機會穩定病情和保留後續治療空間。
遇到突發劇烈腹痛，如同時冒冷汗、面色蒼白、暈眩、快要昏倒、心跳很快、血壓低、持續嘔吐、黑便或意識變差，都不適合在家自行觀察。尤其痛楚集中右上腹或全腹持續加劇，或本身有肝病、B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、長期大量飲酒史，應立即求醫或召救護車。這些情況可以來自不同急症，包括腹腔出血、感染、急性肝膽問題或其他嚴重原因，需要由醫護評估。
肝癌早期常沉默 高危人士不要等症狀
肝臟有一定代償能力，早期肝癌未必令人即時感到不適。香港癌症網上資源中心資料顯示，香港2023年錄得1,700宗肝癌新症，肝癌同年造成1,408宗死亡，是本港第三大癌症死因。常見風險因素包括慢性B型或C型肝炎、肝硬化、長期過量飲酒、糖尿病、肥胖、吸煙，以及進食受黃曲霉毒素污染的食物等。
香港病毒性肝炎控制辦公室資料亦指出，本港多數肝癌個案與B型或C型肝炎有關；慢性B型肝炎患者即使平日沒有明顯不適，也需要定期覆診，按醫生安排抽血檢驗肝功能、甲胎蛋白、病毒量，以及接受肝臟超聲波檢查。高危人士最怕的是「無痛無病」便放鬆跟進，到出現腹脹、右上腹痛、黃疸、茶色尿、體重下降或食慾不振時，病情可能已較複雜。
2項檢查不是人人例行做 先問醫生風險
不少人聽到肝癌便想立即做全套檢查，但重點是先分清自己是否高危。政府癌症資訊建議，一般風險而無症狀人士，不建議例行接受肝癌篩查；慢性B型肝炎、C型肝炎或任何原因引致肝硬化的人士，則應諮詢醫生是否需要每6個月定期進行肝臟超聲波及甲胎蛋白檢測。
如果家族有人患肝癌、曾被告知有B型或C型肝炎、肝硬化、脂肪肝合併糖尿病或肥胖，或長期大量飲酒，應主動向家庭醫生或相關專科查詢風險。已確診慢性B型肝炎的人士，不要因病毒量受控或肝功能回復正常便自行停藥或停覆診；日常亦應避免飲酒、不要自行服用成分不明藥物，並按醫生建議維持覆診和檢查。肝癌不是靠一次普通體檢就可完全排除，高危人士的定期監測才是關鍵。