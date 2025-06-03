行醫執教50年培育萬名醫生 76歲肝臟權威黎青龍晚晚飲酒不戒口養生靠一招
3歲讀小學16歲讀醫 成肝臟權威
黎青龍自幼聰慧過人，被喻為「神童」，2歲半跳級讀幼兒園高班，3歲入讀小學，9歲升讀拔萃男書院，16歲由校長推薦破格入讀港大醫學院，21歲以第一名畢業。當年肝炎肆虐，黎青龍專攻肝病研究，1998年成功研發新藥物，能近100%壓制病毒，並有效降低肝癌發病 。其發表的數百篇學術文章至今被引用超過7萬次，曾獲列入全球前1%被引學者 ，奠定了他在世界肝病領域的權威地位。
貪玩不愛讀書 瞞父母走堂
天才的童年並不只有讀書，黎青龍形容父親管教嚴厲，更會體罰，成績退步會被痛罵，但他自幼貪玩，自言「很懶惰，很少讀書」，在中學時甚至瞞著父母「走堂」，結果導致中史不及格，從此不敢再逃學，做個乖學生。
在讀書以外，50、60年代娛樂不多，童年住在長沙灣道的黎青龍最常做的便是到遊樂場玩瀡滑梯，又不時跟媽媽去普慶戲院看大戲 ，不過他坦言：「並非因為喜歡大戲，只是喜歡跟著媽媽」。
50年培育萬名醫生 憶首次授課緊張畫面
年輕人愛轉工，黎青龍卻一份工作做足半世紀，多次被私家醫院高薪挖角卻從未動心，始終堅守公院行醫、專注教學。1970年開始他在港大擔任教學助理，至今仍以榮休教授身份每周授課一次，醫科門生超過一萬人。
他仍記得第一次做助教是在大學三年級，初時難免緊張，但一名原本坐在後排的學生，第二堂已主動移到最前排，自此他便對教學充滿信心。教學50年會否感到沉悶？他搖頭答道：「每年都很有新鮮感，直到現在都是。」正是與年輕一代互動，使他保持童心與活力。他喜歡逗學生發笑，令課堂更輕鬆有趣，也相信幽默與真誠能讓知識更易入腦。對於這些年來的教學心得，他語重心長地說：「只想學生記得我教書好、有學識，最緊要好玩。」優秀門生遍佈醫學界，正是對他最大的肯定。
反傳統的七彩變色龍
黎青龍最經典的就是愛穿七彩繽紛的西裝，他打趣說：「沒數過家中有多少套，紅橙黃綠青藍紫都有，除了黑色。」自1992年起，他每次看診上課會穿著搶眼的西裝和領呔，讓人眼前一亮。穿衣別樹一格，他先戲稱自己「人醜要衣裝」，其實是嫌每日穿白袍太悶，想抹去醫生刻板的形象，而且病人每每見到穿鮮色西裝的他都格外高興。當日他則特別為訪問準備了一套搶眼的鮮紅色西裝，對於如何決定每日穿著顏色，他形容「一切隨心」。
受情傷失眠40年 靠安眠藥入睡
年逾七十的黎青龍身體壯健，唯獨有失眠問題，他透露最初因33歲時失戀而起，笑言情傷早已克服，「別人不愛我有甚麼辦法」，但自此沒有安眠藥便無法入睡，每逢有大型會議即使服藥後仍只能睡兩三小時，因平時都能靠藥物控制且早已習慣，故不覺得困擾，也藉此鼓勵大眾勿諱疾忌醫：「有事就去看醫生，吃藥有甚麼所謂。」
從不刻意戒口 每晚半支紅酒
年紀大會擔心機器壞嗎？黎青龍除了血壓及膽固醇偏高，一直無甚大病痛，多年也甚少刻意節食或追求養生，未刻意「keep fit」，也從不戒口，「我吃很多的，年輕時更多，一次可以吃四碗雲吞麵！」
常說飲酒太多傷肝，作為肝臟權威的他卻無法戒掉這個壞習慣，「我喝很多，一晚飲半瓶至大半瓶。」幸好習慣維持多年，其肝功能一直良好。哪他是如何護肝？他認為酒精對肝臟有負擔，但整體生活習慣更重要，保持健康飲食、定期檢查，至於常說的「熬夜傷肝」則並無根據，因為肝臟24小時都在工作。
愛做精靈訓練員 最佳養生方式
保持童心，或許就是黎青龍最好的養生之道，而他對《Pokémon Go》的熱愛正是最直接的體現。2016年遊戲推出不久，他便因「人玩我玩」而入坑，沒想到一試愛上，至今已「全部精靈都捉齊，而且有好多隻！」辦公室裡擺滿學生送來的小精靈擺設和畫作，甚至將他繪成與比卡超並肩的漫畫角色。更有趣的是，他每天都隨身佩戴比卡超卡套，訪問期間還情不自禁親吻卡套一口，逗趣又親切。
對他而言，打機從不是消磨時間，而是一種生活態度，「我工作中途都會玩。」面對不少家長反對子女打機，他卻認為適度玩遊戲不僅無妨，更是放鬆心情、舒緩壓力的方式。他又稱自己為了捉精靈，每日多行了路，無形中也成為一種運動，「只是近年有遙控功能，就少了出街捉。」即使年過七十，他依然活得像個精靈訓練員──專注、熱情、永不服老。
愛行山影風景 即興旅程延續生活熱情
黎青龍對生活的熱情，從捉精靈延伸至鏡頭後的世界，他多年來另一個最愛，就是拍風景照，由中學一直延續至今。平日甚少運動的他，唯獨為了影相會行山，試過背着沉重器材走過畢架山、萬宜東壩和龍脊山徑，只是近年雙腳開始不適，行路易酸痛，讓他減少了行山次數，他無奈地說：「腳不太舒服，否則香港也有很多地方可以行，你知我多少歲，有甚麼辦法。」
轉為兼職後，他有更多時間旅行，近年先後走過紐西蘭、冰島、美國黃石公園等地。問到今年暑假計劃，他笑言：「我比較即興，仍未計劃，不過想坐cruise，很久沒坐過，幾舒服，又可以上岸玩。」對他而言，旅行無須太多規劃，最重要是為生活添一點衝擊與驚喜。
不戀名利 寧突然離開走得瀟灑
近期電影《破．地獄》令社會對生死有更多討論，黎青龍則坦言自己沒有宗教信仰，認為「死了就沒有了」，說得直接又平靜。若真的要面對死亡，他早有想法：「如果真的要死，我寧願突然死了，比大病一輪好。」與其久病纏身、勞累親友，他更希望像熄燈一樣俐落離場，不留遺憾。
這份灑脫源於他一貫的人生哲學：不戀權位、不貪財富。「有兩件事我並不在意，第一是錢，夠用就可以；第二是權力，我也不太喜歡。」多年來，他只專注教學與行醫，忠於自己的節奏，看透生死，活出自己的方式。
編輯：黃志宏