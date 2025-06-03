行醫執教50年培育萬名醫生 76歲肝臟權威黎青龍晚晚飲酒不戒口養生靠一招

「我喝很多（紅酒），一晚飲半瓶至大半瓶。」被譽為世界肝病權威的港大榮休教授黎青龍，從不刻意戒口戒酒，76歲仍每週教書看診，身體狀態不輸後輩。打機捉精靈、行山影相、穿七彩西裝，是他維持活力的日常。行醫逾半世紀，學術成就顯赫，卻活得灑脫率性，近日他接受《日日健康》專訪，細說行醫與教學50年的點滴，也談到童年走堂、情傷失眠，如何年過七十仍保持童心與熱情，並希望在學生心中留下一個印象：「記得我教書好、有學識，最緊要好玩。」

