肺癌｜越半患者確診已屬晚期 新型免疫治療成國際標準 團體促擴大藥物名冊免「有藥無錢醫」

肺癌是香港頭號癌症殺手，超過一半患者確診時已屬晚期（第4期），治療選項有限。近年，新型免疫治療已成國際治療標準，為患者帶來新希望，惟部分已在私家醫院廣泛應用、具國際臨床實證的方案，仍未能全面享有醫管局安全網資助，需自費負擔高昂費用，有可能錯過最佳治療時機，令不少病人陷入「有藥無錢醫」的困境。癌症資訊網慈善基金今日（29日）舉行記者會，分享新型PD-1 抑制劑（免疫治療），促請政府及醫管局盡快擴大藥物名冊及安全網，讓更多公營醫院患者及早受惠。

