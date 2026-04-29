肺癌｜越半患者確診已屬晚期 新型免疫治療成國際標準 團體促擴大藥物名冊免「有藥無錢醫」
肺癌年新增逾6100宗個案 多數屬晚期確診
根據香港癌症資料統計中心及衛生防護中心的最新數據，肺癌是本港最常見的癌症，單在2023年已錄得超過6,100宗新症，並導致3,880人死亡。由於肺癌早期病徵並不明顯，超過五成患者確診時已屬第四期，癌細胞或已擴散。傳統化療療效有限，五年存活率偏低，患者常面臨沉重經濟及心理壓力。
癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士指出，晚期癌症患者確診時已處於生命威脅階段，治療時機至關重要。「雖然近年免疫治療帶來突破，但部分患者因經濟限制，無法及時使用合適方案。我們希望提升公眾對具國際實證支持、可及性較高治療選項的認知，並促請當局加快政策支持，讓低收入及中等收入患者不受經濟束縛，及早受惠。」
新型免疫治療具國際實證 提升治療可及性
免疫治療透過重新激活患者自身的免疫系統來攻擊癌細胞，近年已成為晚期肺癌的國際標準治療選項之一。有別於傳統治療，在臨床研究中顯示，免疫治療能為合適患者帶來理想的腫瘤控制效果、延長無惡化存活期，甚至有機會實現長期緩解。臨床數據顯示超過四成病人在接受治療兩年後仍可繼續使用，生活質素亦有機會優於部分傳統方案。
現時新型免疫治療的藥物 PD-1 抑制劑，已獲歐洲腫瘤醫學會（ESMO）、美國國家綜合癌症網絡（NCCN）及中國臨床腫瘤學會（CSCO）等國際及地區指引推薦；在日本、南韓、新加坡等亞洲先進市場，相關藥物亦已獲納入報銷或醫療保險體系。在香港，私家醫院及私家診所已累積豐富臨床使用經驗。
臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生指出：「新型免疫治療為醫生提供更多治療選項，並在臨床效益與成本效益之間展現出可考慮的治療價值。私家醫院及私家診所已累積豐富臨床使用經驗，證明其安全性和有效性。現在是時候讓公營醫院患者同樣享有這些成熟的治療選擇。」
資助不足陷兩難 病人被迫跨境求醫
目前醫管局藥物名冊雖已涵蓋部分免疫治療藥物，但一些已獲國際實證、在私營市場廣泛應用且具成本效益的方案，仍未被全面納入安全網，患者或需自費承擔高昂藥費。
77歲的銀姐於2024年確診第四期肺癌，醫生建議使用免疫治療，但療程費用高達72萬，令她面對沉重的經濟及精神壓力。在本地藥物資助不足下，部分病人會考慮到中國內地尋求較平價治療，但跨境求醫限制重重。銀姐當初亦因藥費問題而選擇北上治療，卻要面對舟車勞頓、語言不通、家人難以全程陪伴等困難。加上銀姐在治療中不幸因治療副作用發燒，由於兩地醫療紀錄難以銜接，令香港的醫生難以跟進，最終需在港入院治療二十多天。若當初在香港能有獲國際指引認可、而負擔相對較輕的治療選擇，或能改寫她的困境。
促擴大藥物名冊及安全網資助範圍
癌症資訊網慈善基金強調，讓病人留在香港治療，不但方便家人照顧，減輕患者身心負擔，在跟進檢查、處理副作用及調整治療方案時亦更為便捷，對體弱的晚期癌症患者尤其重要。團體促請政府及醫管局，盡快將已具國際指引支持、並在臨床效益與成本效益之間展現治療價值的 PD-1 抑制劑，納入公營體系，讓香港癌症患者的治療水平與國際接軌，確保無人因經濟因素而錯過治療機會，或被迫承受跨境治療的不便，重拾健康與尊嚴。