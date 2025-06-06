水貨隱形眼鏡危機四伏 專業視光師驗配 「睛明」選擇
出席宴會或拍攝工作時，我都有配戴隱形眼鏡的習慣，眼睛健康如此重要，現在任何險我都不會去冒，買Con我一定選擇惠顧有專業視光師的眼鏡店。我會先驗眼、再按照視光師指示，配戴適合自己視力和眼部狀況（例如弧度、淚水狀況等等）的隱形眼鏡。
主管家庭、健康資訊平台多年，長期和讀者的奇難雜症生活，我發現了一個怪現象：「配眼鏡」要找合資格視光師是常識吧，明明「隱形眼鏡」都是「眼鏡」，專業驗配理應都由專業人士操刀，但這觀念卻未能成為常識和消費指標，實在費解。貪方便、貪便宜令部分消費者選擇買「水貨Con」，一些配戴「大眼仔」來提升顏值的消費者，甚至不問來源、不理品質便隨意購買，需知道缺乏監管的產品可能危及眼睛健康喔！
正貨隱形眼鏡＝安全？
「性價比」這三個字的影響下，不少消費者被市面上的「水貨」平價隱形眼鏡吸引，有些商家會強調自己賣「正貨」，然而「正貨」並不等同於「行貨」的品質保證。水貨產品雖為原廠製造，但運輸及儲存條件，都未必符合標準要求，此外，這類產品往往缺乏售後服務，消費者一旦發現了問題，實在難以追溯貨源，因而得不到適當的處理。部分不良商家甚至會故意篡改包裝，令消費者難以追溯產品來源，購買了偽冒產品也懵然不知呢！
法律保障的差異
從法律角度來看，消費者通過視光師及授權經銷商購買隱形眼鏡時，已經獲得了產品安全保證，以及在出現問題時得到保障。香港法例規定，只有註冊視光師及眼科專科醫生才可處方、裝配或按處方供應視光用具（包括隱形眼鏡）。
各位友好請注意，現行法例僅監管視光師，對其他隱形眼鏡銷售渠道則缺乏相應規範，這些隱形眼鏡未受法例約束，銷售商亦毋須就其產品及自身註冊，致使水貨隱形眼鏡充斥市面。大部分香港消費者對此情況認知不足，未能察覺購買的水貨隱形眼鏡，實際上是缺乏法律保障、難以確保產品質量的，導致出現任何問題亦投訴無門。
專業視光師很重要
註冊視光師並不只是「賣眼鏡」，他們需接受嚴格的培訓，且具備診斷能力。要成為註冊視光師，必須完成長達五年的專業訓練，掌握視覺科學及藥理學等廣泛醫學知識。與一般銷售人員不同，專業視光師亦具備進行全面眼科檢查的能力，能及早發現結膜炎、眼瞼炎、糖尿上眼、葡萄膜炎等常見眼疾。
消費者選購隱形眼鏡時，專業視光師扮演了關鍵的角色。他們會仔細評估每位顧客的眼部狀況、生活習慣及個人需求，從而推薦最適合的鏡片類型和參數，同時指導正確的配戴隱形眼鏡及護理。找專業、可靠的註冊視光師去驗配隱形眼鏡，雖然可能要付出稍高的成本，但這是對我們眼睛健康的最好投資，眼睛健康可大可少，視力一旦受損往往無法逆轉，為了一時方便或小便宜，付上健康的沉重代價，肯定是得不償失。
筆者在此提提您，隱形眼鏡也是眼鏡，謹記找專業視光師驗配，做個「睛明」的消費者！
撰文：陳小芝