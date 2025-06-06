水貨隱形眼鏡危機四伏 專業視光師驗配 「睛明」選擇

四年前一個深夜，我被懷疑來自對面大樓的電筒閃光騷擾。反正不能入睡，我決定尋找真兇，於是離開睡床、開燈……赫然發現閃光其實來自我的右眼，閃動頻率如Disco燈光，視野還湧出飛蚊。「閃光」、「飛蚊」在Google是「玻璃體從視網膜剝離」的關鍵字，搜尋結果叫我極度恐慌我九秒九跑了去醫院。玻璃體和視網膜幸運地保得住，但經此一嚇，我必需定時見眼科醫生，人亦變得極度重視「靈魂之窗」的保護。

