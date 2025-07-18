【若善健談】尿頻一族
通常經過問診後，我們已能初步判斷尿失禁的類型。例如，女性咳嗽、打噴嚏、大笑或運動時漏尿多屬壓力性失禁，由於盆底肌鬆弛導致，多見於有生育歷史、更年期後及肥胖的女性。膀胱過度活躍症患者的失禁則屬急迫性，由於突如其來的膀胱逼尿肌肉縮，往往來不及到廁所就滲漏。患者在日間排尿通常達十次以上，夜尿超過一次，但每次排尿量很少。約三分之一患者同時患有壓力性尿及急迫性尿失禁，大大影響情緒及生活質素。為了更精準地評估病情，我們會建議患者記錄三天的「膀胱日記」，記下飲水與排尿的時間點、份量及失禁程度。經醫生評估後，如有需要會安排尿動力學或內窺鏡等進一步檢查。
治療時，我們會遵循由非入侵性至入侵性的「金字塔」原則。第一步是「膀胱訓練」，即練習延長忍尿的時間，以逐步擴大膀胱的有效容量。同時，調整生活方式也相當關鍵，例如睡前減少大量飲水、避免咖啡因等利尿飲品，並配合凱格爾運動強化盆底肌控制力，有助減少尿急感覺。許多患者僅透過上述方法，在一個月內已獲明顯改善。若效果未如理想，則需要口服藥物治療。常用藥物主要有兩類：傳統的「抗膽鹼藥物」能有效抑制膀胱不自主收縮，顯著地改善症狀；「β3-腎上腺素受體激動劑」則能放鬆膀胱肌肉以增加容量。然而，不少長者因需服用多種慢性病藥物，而抗拒再增加藥物治療膀胱過度活躍症。醫生通常會和患者共同探討治療方案，令他們掌握主導權，從而積極面對，遠比被動接受，單靠尿片生活來得更有尊嚴。而病情嚴重的患者，或需考慮其他治療方法，如「膀胱內藥物注射」、「經皮脛後神經電刺激」或「膀胱擴大整形術」等。
最後需要強調的是，膀胱活躍症治療不能單靠醫生開藥，患者的主動配合及改善生活方式尤其重要。就如周太經過一年多的膀胱訓練及藥物治療後，症狀已大獲改善，可以安心去旅行，重拾生活的自主權。
撰文：鍾楊醫生
泌尿外科專科