【若善健談】尿頻一族

48歲的周太由兩年前開始變成尿頻一族，不僅日間頻繁去廁所，晚上睡眠期間都要起身兩三次，影響工作及社交之餘，就連丈夫對她也頗有怨言。在香港，像她一樣受尿頻、夜尿及尿失禁困擾的個案或多達數十萬人，但當中不少人誤以為，這是正常生理或衰老現象，因此從未就醫。雖然這些泌尿問題會隨年齡增長而越加普遍，但絕非長者獨有，任何年齡及性別都有機會遇上。建議患者及早求醫，找出真正成因，除了常見的膀胱過度活躍症，也可能是尿道感染、間質性膀胱炎、前列腺問題（男性）、泌尿系統結石或膀胱癌等引起，治療方法因而完全不同。

