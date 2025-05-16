【若善健談】端午談青少年鬱原

五月端午，總讓人想起屈原投江自盡的故事。自古以來，抑鬱與輕生便有著千絲萬縷的關係。時至今日，輕生不再只是文人傷懷的悲歌，而是現實中越趨嚴重的警號。據統計，本港15至24歲青少年的自殺率在2014至2022年間翻倍，抑鬱症正是主因之一。青少年抑鬱的表現有別於成年人，如果以成人標準評估，容易誤認為叛逆或懶散，錯過介入的黃金時機。

