【若善健談】端午談青少年鬱原
青少年抑鬱症的原因除了常見的學業壓力、家庭矛盾、朋輩關係等問題外，社交媒體的負面影響亦越見明顯。過度依賴網上互動易導致誤解和孤立感，甚至遭受網絡欺凌也不懂求助。事實上，網上交流是無法取代實體相處的情感連結，而面對面溝通所建立的同理心、非語言訊息的解讀能力（例如眼神、語氣、身體語言），都是青少年身心全面發展不可或缺的因素。
青少年的抑鬱症狀往往是思維層面，不如成年人般明顯。他們較少直接表達情緒，而是可能會透過身體不適、食慾改變、情緒起伏、學業退步等方式呈現。曾有一名十四歲女生持續半年身體不適而頻繁缺課，求診多次卻找不到原因。她看似情緒穩定，沒有自殺念頭，甚至會打機放鬆心情，但談及未來時卻語帶迷茫、負面。深入了解後發現，她的媽媽有抑鬱病史，雙方溝通困難，加上升班後學業壓力大增，令她不勝負荷。她甚至自責媽媽的病情跟自己有關，最終情緒困擾轉化為身體症狀。
這類非典型個案經評估後，若發現有較高的抑鬱風險，建議需同時接受心理治療和選擇性血清素再攝取抑制劑（SSRI）治療。不少家長非常抗拒精神科藥物，擔心會「上癮」或「被標籤」，其實適當使用能有效減低自殺風險，並維持大腦功能；心理治療則有助建立自我認知，以及培養情緒管理能力。
若懷疑身邊的青少年情緒出現問題，溝通時應避免高表露情緒（HEE）行為，即高度批判、過度敵意及過度情緒介入。與其急於否定、挑剔、責備及干涉，不如選擇一個適當的時機及環境，以開放中立的態度聆聽，避免過度簡化和否定問題的存在，如：「你想得太多了」或「你振作點便可以」。相反，要以肯定的態度去接納其感受。傾談時要跟隨青少年的節奏，切勿咄咄逼人。如果他們不擅表達，可透過畫畫、寫字等方式幫助表達情感。若他們受情緒困擾持續兩星期以上，並影響到日常生活，就應盡早尋求專業協助。
撰文：葉百然醫生
精神科專科