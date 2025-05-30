【若善健談】拒絕上學
過往的拒學個案於高中生間較為常見，但近年自疫情爆發以來，15歲以下的個案已佔整體的六成，甚至包括小學五、六年級的學生。這一轉變與疫情期間的網上授課模式有密切關聯。青少年逐漸習慣在家中學習，對「回校上課」的認知與感受已跟以往大不相同。同時，由於在疫情期間缺乏與人面對面交流的機會，他們未有足夠空間去學習社交技巧。當他們在校園中遇到困難，例如被同學排擠、欺凌，或學業壓力過大，更傾向選擇逃避，避居家中，拒絕回校。
更值得關注的是，這些拒學的青少年當中，超過一半已符合臨床診斷標準，患有抑鬱症或焦慮症。很多時候，我們將「抑鬱」與「焦慮」並提，因為它們經常同時出現，互為因果。然而，兩者在表現上各有不同。當青少年抑鬱時，可能表現為長時間情緒低落、缺乏動力、失眠，甚至有自殺的念頭。若狀況持續逾兩星期，便可考慮診斷為抑鬱症。若以焦慮症狀為主，則可能出現持續的擔憂與不安，並伴隨身體反應，例如心跳加速、手震、頭痛、腹痛等。如症狀持續超過半年，便可考慮診斷為廣泛性焦慮症。
那麼，作為家長或教師，我們如何分辨孩子是懶惰、反叛，還是真正在經歷情緒困擾呢？逃學的青少年通常較為反叛，會在上學時間偷偷外出，與朋友玩樂。而拒學的青少年則大多選擇留在家中，避免與人接觸。平時乖巧、聽話的孩子，反而更易出現拒學情況。他們的內心可能正承受着極大的壓力或焦慮，只是不懂如何表達。
當確認孩子或學生出現拒學行為，下一步就是思考：我們能怎樣幫助他？首先，在情緒嚴重受困的情況下，藥物可助他穩定情緒，減輕焦慮帶來的生理反應，讓他有空間重新面對生活。更重要的是心理治療，讓孩子逐步學習處理壓力與情緒。他們會慢慢建立自信，發展面對困難的能力。
環境支援同樣至關重要，我們應為拒學的青少年創造一個更安全、包容的學習環境。例如減少考試或功課量、提供漸進式重返校園安排、解決學校欺凌問題等。最後，以理解代替批評，用支持取代壓力，我們或許就能幫助一個孩子重新走進校園，回到成長的正軌。
撰文：余綺華醫生
精神科專科