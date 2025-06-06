【若善健談】有備無患
剛在5月30日於灣仔警署舊址舉行了一項簽署儀式，國際調解院正式落戶香港，作為首個專門以調解方式解決國際爭議的政府間國際組織，相信可大幅提升香港成為全球調解之都的國際形象。國與國之間的紛爭往往令人頭痛不已，以誠懇的態度協商較為可取，調解院的成立也有助周邊活動在香港舉行，促進各行業發展。
有時候，身體的肌肉也會出現不同的糾紛，縱使沒有情緒波動，也沒有不同的利益輸送，例如腰背痛的困擾，確對日常工作或生活帶來諸多不便，它不接受妥協或讓步。痛楚的因素有很多1，若情況持續或加劇，應由專業人士及早介入。服用止痛藥是其中一個紓緩方式1，但仍需留意安全指引，尤其與其他藥物併用時，更應諮詢醫生或藥劑師意見及遵從他們指示，切勿一廂情願盲目長期服用。
另一樣較易被忽視的是藥物存放和標籤內容。一般任何調解或協議均需列明細節，才可供雙方在公平原則下履行協作關係，達至雙贏局面。而在藥物標籤內容方面，法例也有嚴格規定，旨在讓病人得悉使用藥物劑量及避免危險，也方便其他醫護人員。藥物標籤可以說是醫生、藥劑師和病人溝通的一個重要媒介，只要病人合作，相信可大大減少治療時間及早日康復。
調解院在陽光下成立，解決爭端，並帶來希望與商機。 在存放藥物方面，大部分藥物均應避免直接受熱及光線照射，一般應存放在陰涼及乾爽處，保持藥物功效 。如藥物需冷藏，標籤均有特別標示，應按照標籤或產品說明書指示存放，遵從藥物標籤內容，有備無患，健康才能穩固向前。
秋葵
Reference:
1. 香港醫院管理局. 長期痛症知多啲. 取自：https://www3.ha.org.hk/kwh/main/files/pdf/Pain_ChronicPain.pdf. 存取 5月2025年.