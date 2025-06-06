【若善健談】有備無患

剛在5月30日於灣仔警署舊址舉行了一項簽署儀式，國際調解院正式落戶香港，作為首個專門以調解方式解決國際爭議的政府間國際組織，相信可大幅提升香港成為全球調解之都的國際形象。國與國之間的紛爭往往令人頭痛不已，以誠懇的態度協商較為可取，調解院的成立也有助周邊活動在香港舉行，促進各行業發展。

