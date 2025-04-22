【若善健談】欲治濕疹 先除心魔
在三十多年診症經驗中，兒科醫生韓錦倫發現不少家長都有不同「心魔」，影響著孩子濕疹的康復進程。第一個心魔，是對西醫及西藥不信任，懷疑副作用多過效用，延誤治療。其實，醫生會根據濕疹的嚴重程度而處方合適濃度的藥物。舉例來說，當嬰兒臉頰的濕疹情況較輕微，通常會率先考慮使用溫和的非類固醇藥膏，以讓家長安心同時亦能較有效地控制病情。
第二個心魔是不認真遵從醫囑塗潤膚產品，卻又聲稱每天都有使用。實情如何，醫生只需測試一下皮膚乾燥程度便可知曉。他們倒是喜歡購買成份不明、沒有科研實證的偏方產品，結果往往適得其反。第三個心魔是對類固醇聞風喪膽。事實上，外用類固醇的濃度極低，短期使用至炎症受控即可停藥。若家長因恐懼而拒絕使用，便錯失了較有效的消炎手段。第四個心魔是對神醫的盲目迷信。有些家長轉而求助草藥或民間療法，當孩子病情轉差，還誤以為「是排毒，發出來就好了」，殊不知這可能是細菌感染或藥物敏感的反應。
戒口是第五個心魔，有些家長深信牛肉及海鮮等會誘發濕疹，在香港嚴禁孩子進食，然而奇妙的是，去日本旅行看到和牛及刺身，卻又「特赦」孩子大快朵頤，前後矛盾到令人摸不著頭腦。除非經醫學檢測確診對某種食物過敏，否則濕疹患者應維持均衡飲食，過度戒口會令營養失衡，影響發育成長。
本可以簡單處理的濕疹，卻因種種心魔而變得久醫不癒。我經常用這個比喻來勸籲家長：若家中失火，你會不會因為怕弄濕家具而不滅火？當然不會！那麼孩子的皮膚正處於發炎起火狀態，就該果斷用藥，令炎症之火熄滅，之後再慢慢修復保養。而致敏原誘發濕疹，就好比有訪客來你家吸煙，導致家中失火，你會怎麼做？當然是禁止他吸煙，甚至不允許他再踏入家門。從源頭杜絕風險,才是治療濕疹的長遠之道。
治療濕疹的法則相當簡單，只有ABC三字：避開致敏原（Avoidance）、重建皮膚屏障（Barrier）、以類固醇（Corticosteroids）及非類固醇（Calcineurin Inhibitors）藥物消炎，再配合潤膚產品及中醫湯水作調理保養。
切記，若不破除心魔，便如同拿著滿滿的水桶卻遲遲不肯滅火，任由孩子的皮膚在紅腫乾癢的火海中不斷受煎熬。醫生能做的，是提供有效工具與專業指引；家長能做的，就是積極配合治療。正所謂：「醫得早，醫得好。斷尾唔斷尾，完全靠晒你！」
撰文：兒科專科醫生