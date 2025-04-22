【若善健談】欲治濕疹 先除心魔

濕疹在兒童中十分常見，成因涵蓋先天遺傳與後天環境因素，如天氣轉變、空氣中的致敏物質，甚至是心理壓力。但這壓力不一定是來自學業，也可能源於父母或照顧者對孩子生活細節的過度干預及焦慮，無形中加劇濕疹的反覆發作。

