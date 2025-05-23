【若善健談】好驚見人，點算好？

近年，香港青少年出現社交焦慮症（Social Anxiety Disorder, SAD）的個案有上升趨勢。究其原因，與學業壓力增加、校園欺凌事件頻繁、家庭問題，甚至新冠疫情的長期社交隔離都有關係，尤其是原本已有輕微社交障礙的學生，疫後或會演變成社交焦慮症。此外，現今的年輕人過度依賴網絡和社交媒體，導致面對面溝通的能力不足，也是成因之一。雖然網絡平台為SAD患者提供抒發情緒的出口，但同時亦可能成為焦慮的來源。患者對「like」和「unfollow」等虛擬互動十分敏感，若不幸遭受網絡欺凌，更可能令病情進一步惡化。有部分患者會選擇以假身份參與網上討論，或透過cosplay逃避現實的壓力。

