【若善健談】櫻花盛開

每年的四月一日對於不同的人有不同意義，是愚人節，也是政府新一個財政年度的開始，你會選擇回味哥哥的經典金曲？抑或飛一趟日本觀賞櫻花？患有濕疹人士可能對櫻花有更深的體會，有時候它們在皮膚上顯得更為鮮豔，諷刺地它更有互動的能耐，誓要你痕癢難當，見證它的茁壯。濕疹的源頭究竟是壓力？是遺傳？是前世犯了大錯？抑或是免疫系統出現問題？患者許多時更期望得到別人的理解，它是不會傳染的。普羅大眾應增加對濕疹的認識，切勿對患者投放奇異目光，有時候，一個微笑和慰問也足以為他人帶來生機和活力。

