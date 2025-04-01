【若善健談】櫻花盛開
櫻花花期最長只有兩週左右，隨著春天的來臨，到處洋溢著節日般的喜慶氣氛。但對於濕疹人士而言，它沒有規律或週期，患者渴望它只是愚人節被整蠱的主角之一，可以轉瞬即逝，亦都希望它不要像庫房一樣出現赤字，紅噹噹牢牢地出現在身上不同部位，的確會在日常生活中添上不便。然而，大家都明白它來去無蹤，只好經常處於待戰狀態，時刻提醒自己要作最好的防護——為皮膚保濕。同時，患者更希望得到可靠及穩定的藥物，過往一聽到類固醇已經心慌慌，長期使用可能會出現排山倒海的副作用？停用又會有什麼後果？ 一時之間要處理和面對這麼多的疑問，又擔心自己心理健康出問題，無心睡眠可能是其中一個後果，最終，影響身體整體健康。
櫻花象徵著春天的到來，意味著新生與希望。濕疹較為佻皮和百厭，它可能需要患者的愛慕，對它沈默是金是行不通的，還是求醫接受治療才是正確做法。現時市面上已有非類固醇的藥膏可有效控制濕疹，達到紓緩效果¹。至於坊間聲稱的神秘配方則要謹慎考慮，藥物沒有任何監管欠缺穩妥，出事故可以追⋯⋯討嗎？最終，不會怪妳過份美麗，只是怪妳褫奪他人為妳鍾情的機會。
櫻花盛開，伴著風繼續吹，是意境，也是心態。濕疹似少女心事，單方面向患者柔情蜜意，的確難以面對和處理，最終它呈現「膿本多情」並說一聲我願意。患者要積極做好心態上的準備，時刻有備無患，配合正廠正貨藥物，與不同的有心人多作溝通，例如醫護人員和藥劑師是好的左右手，互相了解有助控制病情，減少濕疹復發的機會。有需要時可尋求專業人士求助，紓緩情緒困擾及減輕壓力，避免悲劇發生。
秋葵
（內容由暉致全力支持）
¹National Eczema Society. Topical calcineurin inhibitor. Available at: https://tinyurl.com/5t3d947x. Accessed March 2025.