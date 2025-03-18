【若善健談】睡不好 肝也遭殃
每年三月的世界睡眠日，都在提醒我們優質睡眠有多重要。然而，對睡眠窒息症的患者而言，一覺好眠簡直是奢望。睡眠窒息症不僅使患者整晚在缺氧和喘息間掙扎，更會引發連串健康問題，當中包括許多人沒想到的——脂肪肝。這兩大問題一旦同時出現，更會形成惡性循環。
睡眠窒息症在某些族群中特別常見，包括：年長男士、肥胖者、有三高問題人士、下顎後縮或過小者、內分泌疾病患者、吸煙者，以及長期服用安眠藥的人士。研究顯示，睡眠窒息症與脂肪肝存在明顯關聯。除了肥胖及代謝綜合症等共同的高危因素，兩者的關係還涉及缺氧的連鎖反應。
首先，反覆的間歇性缺氧會增加氧化應激（oxidative stress)，即氧氣不足引致的壓力，繼而加劇發炎反應、干擾脂肪代謝及導致胰島素抗阻，促使脂肪積聚。其次，睡眠窒息症會刺激交感神經系統，導致心跳加速、血壓升高、胰島素阻抗惡化，以及加劇發炎反應，令脂肪肝更趨嚴重。
要改善健康，必須多管齊下。首要之務是了解肥胖成因，是源於基因遺傳、飲食習慣、抑或缺乏運動，再按醫生或專業人員的指導減重，例如：嚴格控制卡路里吸收、遵循地中海飲食法，多吸收抗氧化食物或輔助補充品、增加運動量等，都對改善睡眠窒息及脂肪肝有莫大幫助。
連續正氣壓呼吸機是治療中度阻塞性睡眠窒息症的主要器械，患者必需在睡眠時使用。輕度患者則可透過配戴牙膠及改善睡姿，以緩解症狀。然而，即使病情輕微亦不容忽視，因為若睡眠窒息症未獲適切治療，除了會與脂肪肝相互影響，形成惡性循環外，還會增加患上心臟病、中風、二型糖尿病、痛風、青光眼、勃起功能障礙、情緒病及阿茲海默症的風險。
由此可見，睡眠窒息症絕非「睡不好」般簡單，如果你屬於肥胖或無意中發現自己患有脂肪肝，且會在晚間嚴重打鼾、日間嗜睡，並伴隨頭痛、記憶力衰退、精神難以集中、脾氣暴躁及性功能減退的症狀，應提高警覺，及早進行睡眠檢查，確保夜間呼吸順暢無阻。健康的基礎，從良好睡眠開始。睡得好，肝才會好，人生自然更美好。
撰文：黃琼英醫生
呼吸系統科專科