【若善健談】睡不好 肝也遭殃

每年三月的世界睡眠日，都在提醒我們優質睡眠有多重要。然而，對睡眠窒息症的患者而言，一覺好眠簡直是奢望。睡眠窒息症不僅使患者整晚在缺氧和喘息間掙扎，更會引發連串健康問題，當中包括許多人沒想到的——脂肪肝。這兩大問題一旦同時出現，更會形成惡性循環。

