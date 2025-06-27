【若善健談】腰痛有醫靠
「醫生，我條腰好痛啊！」這句話，我幾乎每日在診症室都會聽到，而訴說者大多是40歲以上的文職上班族。長時間久坐電腦前，但又不注意坐姿及休息，日積月累的壓力，令腰椎不勝負荷，最終發出疼痛警號。腰痛的成因眾多，可能源於淺層的肌肉勞損、深層的骨骼關節及筋腱問題，甚至是椎間盤突出。因此，我們會先詢問患者病史，透過觸診檢查肌肉繃緊程度，或進行抬腿測試，以評估神經有否受壓。
處理腰痛，我們通常會先採取非手術、非入侵性的治療方案，例如冷敷熱敷、適度的伸展運動或物理治療。藥物方面，則會根據病人的疼痛程度，以及對日常生活的影響來處方，一般會從簡單的止痛藥開始；如果效果不彰，或需考慮消炎止痛藥；若有神經受壓的症狀，則可能需要使用針對神經痛的藥物。
然而，我不時遇到病人對止痛藥存有誤解而選擇強忍痛楚。他們擔心西藥會傷肝腎，或害怕藥物越食越「純」（即藥效減弱或產生依賴）。有病人表示痛感達「10分」，卻連一顆止痛藥也未曾服用。其實，當疼痛劇烈到影響基本活動，甚至連物理治療也無法配合時，服藥以降低痛感，創造一個讓身體可以開始恢復的條件，是非常重要的一步。
與此同時，改善生活和工作習慣也極為重要。例如，調整坐姿，確保電腦螢幕高度與視線同一水平，座椅最好有適當的腰部承托，避免長時間翹腳。我常提醒病人，每工作30分鐘就應該起身伸展一下，以減輕腰椎的壓力。很多人年輕時不以為意，多年後痛楚浮現才正視，往往已造成一定勞損。事實上，椎間盤一旦受損突出，很多時是難以完全逆轉的，即使症狀緩解，結構上的弱點依然存在，所以積極預防才是上策。
長遠而言，強化核心肌群是治本的關鍵，例如游水、拉筋伸展及普拉提等運動，只要循序漸進，持之以恆，對改善腰痛都有幫助。我們通常會觀察一至三個月保守治療的成效；若痛楚持續，或X光、磁力共振等檢查顯示有明確的結構性問題(如神經嚴重受壓導致無力、麻木)，便需要進一步考慮手術治療。
總括而言，腰痛成因複雜，有時並非單純肌肉骨骼問題，可能與腎臟、胰臟等器官，甚至腫瘤有關，尤其當情況伴隨體重下降、發燒發冷、夜間或靜止疼痛等警號，更需警惕。因此，切勿自行判斷或強忍痛楚，應求醫並遵從醫囑用藥，才能盡快回復正常生活。
撰文：郭善濤醫生
骨科專科