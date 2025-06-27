【若善健談】腰痛有醫靠

「醫生，我條腰好痛啊！」這句話，我幾乎每日在診症室都會聽到，而訴說者大多是40歲以上的文職上班族。長時間久坐電腦前，但又不注意坐姿及休息，日積月累的壓力，令腰椎不勝負荷，最終發出疼痛警號。腰痛的成因眾多，可能源於淺層的肌肉勞損、深層的骨骼關節及筋腱問題，甚至是椎間盤突出。因此，我們會先詢問患者病史，透過觸診檢查肌肉繃緊程度，或進行抬腿測試，以評估神經有否受壓。

