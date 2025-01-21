【若善健談】認知友善防四高

隨著社會人口老化，認知障礙症已成不可忽視的健康議題。研究顯示，八十歲以上人口中，約有四成出現認知障礙，當中六至七成屬於阿茲海默症，其餘則包括路易體認知障礙症等類型。然而，被視為老年病的阿茲海默症，實際上是一種「中年病」，因為發病危機往往從中年時期就已開始形成。

