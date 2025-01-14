【若善健談】護心不只運動
「我沒有超重，生活健康，又經常運動，心臟病又怎會跟我扯上關係呢？」筆者遇過不少運動愛好者，都有類似想法，以為只要勤做運動，就萬事無憂。然而，最近有病人，在跑步時突然心絞痛，最終須緊急入院進行冠狀動脈介入治療術（俗稱通波仔）。進一步檢查發現，其膽固醇指數比正常值高出一倍。追查其家族病史，原來其父母及近親都有膽固醇問題，當中更有一兩位家族成員年約四十時就需要通波仔。這位病人屬心血管疾病的高風險人士，卻渾然不知。
血管病變的初期症狀往往不明顯。通常待血管狹窄到一定水平，影響心肌血液供應時，才會出現臨床表徵。值得注意的是，經常運動的人由於整體心肺功能較佳，代償能力較強，反而較難察覺早期症狀。
預防心臟病，運動固然重要，但並非唯一關鍵。從醫學角度而言，預防可以分為三個層次：初級預防著重疾病發生前的預防，主要針對高風險族群，透過改善生活方式，如規律運動、控制體重、戒煙等，以預防疾病。許多人誤以為初級預防等同完全排除藥物治療，事實上，特定情況下，藥物介入亦屬必要。例如家族性高膽固醇血症患者，即使未出現心血管疾病，仍需及早使用藥物控制血脂。二級預防是針對心血管疾病患者，主要透過抗血小板及降血脂藥物等藥物治療，預防復發。三級預防則針對病情持續或多次復發的患者，著重控制及穩定病情，和預防併發症，以維持較佳的生活質素。
這三個層次中，初級預防最為關鍵。前述病例正好說明，即使維持運動習慣，也不能忽視基因遺傳等危險因子。建議年約40歲人士，尤其男性，需每年進行全面的心血管健康評估，包括血脂檢查和糖尿病篩檢等，以便及早發現並控制
相關危險因子，降低心血管疾病的發生機率。
心臟病並不是「男人專利」，女性的發病風險在更年期後有顯著上升。因為更年期前，雌激素具有保護作用，使女性患上心血管疾病風險相對較低。而女性心臟病發作時的症狀往往不典型，除了胸痛外，還可能出現牙齦痛、肩頸痛等，這些非典型症狀易被誤診為其他疾病，延誤就醫時機。
要預防心臟病，健康的生活方式固然重要，但定期進行身體檢查同樣不可或缺。不要等到出現症狀才尋求醫療協助，應及早做好預防工作，包括定期檢查和及早控制風險因素，才能避免疾病影響日常生活和工作。
心臟科專科 曾振峯醫生
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