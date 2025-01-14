【若善健談】護心不只運動

「我沒有超重，生活健康，又經常運動，心臟病又怎會跟我扯上關係呢？」筆者遇過不少運動愛好者，都有類似想法，以為只要勤做運動，就萬事無憂。然而，最近有病人，在跑步時突然心絞痛，最終須緊急入院進行冠狀動脈介入治療術（俗稱通波仔）。進一步檢查發現，其膽固醇指數比正常值高出一倍。追查其家族病史，原來其父母及近親都有膽固醇問題，當中更有一兩位家族成員年約四十時就需要通波仔。這位病人屬心血管疾病的高風險人士，卻渾然不知。

