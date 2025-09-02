【若善健談】護肝要識揀

肝臟是人體中極其重要的器官，負責代謝、排毒、儲存營養及協助消化等功能，就像身體的「化工廠」，默默無聲地運作。肝臟即使出現毛病也不易察覺，往往要到病情惡化才會被發現。因此，護肝不能等到出現不適，而要從日常生活開始管理與預防。

