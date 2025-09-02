【若善健談】護肝要識揀
不少人為追求健康，會服用護肝、排毒或增強免疫的保健品，甚至每日服用數款產品。但肝臟是處理這些物質的主要器官，過量或長期服用成分不明的補充劑，反而可能引起藥物性肝炎；有些人誤信坊間的草本產品「天然無副作用」，長期服用卻不自知地損害肝細胞。酒精亦是傷肝的元兇。當攝入的酒精超過肝臟分解能力，便可能導致脂肪肝、酒精性肝炎，甚至肝硬化或肝癌。世界衛生組織建議成年人應限制每日酒精攝取，並提倡無酒社交。若發現自己依賴酒精紓壓，應儘早尋求協助。
另一常見的肝病是代謝相關脂肪肝病（MASLD），與肥胖、糖尿病、高血脂等代謝異常有關。現時全球每兩至三位成人中就有一人患有 MASLD，亞洲尤其常見。¹雖然初期可能無症狀，但若忽視管理，病情可進一步惡化。MASLD透過改善生活習慣可有效控制，例如控制體重、均衡飲食、增加運動和穩定血糖血脂。在這方面，社區藥劑師可提供實用建議，幫助市民掌握健康管理要點。他們可解釋代謝問題與用藥的關係，指導飲食與運動方式，並鼓勵高風險人士定期監測血壓、血脂與肝功能。
病毒性肝炎亦不容忽視。香港約每一百人中有五至六人是乙型肝炎帶病毒者。²乙肝可經血液、體液及母嬰傳播，部分患者並無明顯病徵，但長期而言會增加肝硬化或肝癌風險。雖然香港早已為新生嬰兒接種疫苗，但許多成年人仍未檢查過感染狀況。推動社區層面的快速篩查，有助市民及早識別風險，接受後續監測與治療。社區藥劑師在這方面可擔當重要角色。他們不僅可協助市民判斷保健品使用的安全性，亦能提供減酒建議，推動肝炎與脂肪肝的篩查及健康諮詢。對高風險個案，社區藥劑師可作出初步轉介，協助市民進行合適的醫療跟進。
總括而言，「護肝」不單靠吃補品，更應從生活習慣入手。節制飲酒、改善代謝健康、接受篩查與疫苗接種，才是有效的護肝之道。社區藥劑師作為你身邊的健康夥伴，願意提供正確資訊與實用支援，與你一同守護肝臟，邁向更健康的人生。
李駿
註冊藥劑師
參考資料：
1. Miao L, Targher G, Byrne CD, Cao YY, Zheng MH. Current status and future trends of the global burden of MASLD. Trends Endocrinol Metab. 2024;35(8):697-707.
2. Department of Health, Hong Kong. Thematic Report on Viral Hepatitis (Population Health Survey 2020-22). Available at: https://www.hepatitis.gov.hk/english/health_professionals/files/Full_Report_Thematic_report_PHS_2020-22.pdf. Accessed August 2025.