【若善健談】長假後 來「聊」傷

每逢長假過後，筆者診所總會出現較多與運動創傷相關的個案。最近較特別的，是一個在台灣踩單車發生意外的個案。病人年約四十多歲，於聖誕假期到台灣旅遊。由於當時天氣寒冷，他穿著厚重的衣服踩單車，不幸途中失控翻車，導致腳踝外側骨折。他立即在當地就醫，並接受初步治療及臨時固定。而他返到香港機場後，被送往醫院進行復位手術。

