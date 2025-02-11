【若善健談】長假後 來「聊」傷
每逢長假過後，筆者診所總會出現較多與運動創傷相關的個案。最近較特別的，是一個在台灣踩單車發生意外的個案。病人年約四十多歲，於聖誕假期到台灣旅遊。由於當時天氣寒冷，他穿著厚重的衣服踩單車，不幸途中失控翻車，導致腳踝外側骨折。他立即在當地就醫，並接受初步治療及臨時固定。而他返到香港機場後，被送往醫院進行復位手術。
一般來說，在寒冷天氣下運動，相比起常溫環境，受傷風險可能更高。首先，厚重的保暖衣物或多層保護裝備，或會限制關節的活動範圍和身體靈活度，增加失誤風險。其次，低溫會導致肌肉和韌帶的彈性下降，使其更易僵硬，進一步增加拉傷或扭傷的可能。此外，寒冷天氣會降低痛覺敏感度，易令運動者忽視初期傷勢，繼續活動而加重傷勢。傷者或會在休息或脫掉保暖衣物後，發現受傷部位開始出血、腫脹，痛感才變得明顯。
除了踩單車受傷，寒假期間更常見的運動創傷，是來自雪地運動，而當中以膝蓋受傷最為普遍，特別是前十字韌帶損傷。這類傷害通常發生在下坡或高速轉彎時，膝關節承受巨大的衝力及扭力，若姿勢不正確或失去平衡，極易造成韌帶撕裂或斷裂。另外，半月板損傷也是雪地運動中的常見傷害。半月板是一種類似軟膠的組織，位於膝關節之間，猶如緩衝墊，分隔和穩定關節中的兩塊骨頭。一旦受傷，因其自行癒合的能力較差，往往需要手術治療。相比之下，副韌帶的損傷（如內側副韌帶）相對較易處理，因為它位於膝關節外圍，血液供應較為充足，自我修復能力較強。
預防這些運動創傷的關鍵，就是做好熱身運動、循序漸進地增加運動強度，並正確使用防護裝備。運動創傷如果處理不當，有機會演變成慢性問題。以膝關節為例，當韌帶受損或半月板撕裂時，如果沒有及時診治，會影響關節的穩定性和緩衝功能。這可能導致關節活動軌跡改變，長遠或會增加關節退化的風險。
最後，建議外遊前必須購買旅遊保險，以確保意外受傷時能得到適當的醫療保障；其次，運動要量力而為，建議參與新的運動項目前先接受專業教練指導，學習正確技巧和安全須知；第三，若不幸受傷，切勿掉以輕心，應及時尋求醫療協助，以專業評估傷勢。只要充分準備及做好防範措施，就能盡興而歸，不必在長假後到醫院療傷了。
撰文：葉啟源醫生
骨科專科