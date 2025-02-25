【若善健談】頸痛的真相
頸椎疼痛的成因主要包括退化性疾病、關節炎、創傷或勞損，以及腫瘤轉移至頸椎等。這些問題不只會造成局部疼痛，還可能引發一系列相關症狀。上頸椎尤其是C0-C1關節出現問題，通常會伴隨頭痛、頭暈，有時也會引起眼部疼痛。至於下頸椎，尤其是C5-C7的問題則較常導致肩膀疼痛，而小關節問題會引致單側頸部後方或頸部中段的疼痛。當頸椎問題涉及神經壓迫時，不同節段則會影響不同的身體部位。
根據臨床經驗，年輕人的頸痛大多源於長期姿勢不當，情況嚴重者更會令頸椎關節提早退化。此外，有些病人求診時表現出劇痛，經檢查後發現原來是嚴重關節炎所致。亦有病人因為漏診，延誤了治療而誘發關節炎。其中一位患者是於數個月前發生交通意外，頭頸受到衝擊，頸部小關節受了傷，卻未被醫療人員發現，再加上平日生活上姿勢不良，最終令其情況惡化，誘發關節炎。
頸痛的治療方案多元，需因應患者的實際情況而選取。對於首次求診的病人，醫生通常會採取保守治療，包括處方止痛藥和物理治療。對於保守治療無效者，會考慮介入療法或再生療法，例如高濃度血小板血漿治療（PRP），透過注射富含再生因子的血小板以促進組織修復，緩解痛楚。
在慢性頸椎疼痛的診斷中，中樞神經敏感化也是考量因素之一。長期疼痛可導致痛覺傳導系統改變，放大痛感及疼痛範圍，從頸部擴散至其他部位。這種情況下，即使磁力共振顯示身體多處有退化問題，也不一定就是真正的疼痛源頭。因此，治療的首要重點是控制中樞神經敏感化，以矯正異常的疼痛傳導功能。此治療需要在醫院進行，一般可抑制疼痛數個月，有助醫生找出並處理疼痛源頭。
如頸痛無法自行緩解，應及早診治，避免其演變成慢性問題。若疼痛持續太久，可能引發中樞神經敏感化，甚至影響心理健康。值得注意的是，全身性疼痛並非單純的心理問題，而是慢性疼痛的表現。若接受保守治療幾個月後都無改善，就應考慮其他治療方案。治癒後，也要配合正確姿勢、規律的伸展及肌肉訓練，才能有效地預防頸痛復發。
撰文：陳穎生醫生
疼痛醫學專科