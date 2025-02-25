【若善健談】頸痛的真相

我在痛症專科門診，經常接觸到生活質素受長期疼痛或神經壓迫相關痛症所影響的病例，當中較常見的是頸椎疼痛。頸痛的成因複雜，背後可能涉及多種病理變化。在診斷過程中，需要詳細了解病人的病歷、找出痛症源頭和相關病因，才能確診並制定合適的治療方案。

