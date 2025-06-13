【若善健談】止痛「橋樑」

非類固醇消炎止痛藥物（ NSAIDs）是風濕科專科較常處方的止痛藥物，主要用於處理發炎引起的關節疼痛，如慢性類風濕性關節炎、脊椎關節炎，以及急性痛風發作等。然而，許多人並不熟悉其正確使用方法及禁忌，導致療效不佳及出現不必要的健康風險。

