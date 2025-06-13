【若善健談】止痛「橋樑」
NSAIDs的藥理作用主要在於抑制環氧合酶COX-1及COX-2的功能。COX-1屬常態性表現酶，參與多項日常生理功能，如保護胃黏膜、止血和維持腎臟有充足血液流動；而COX-2則屬誘導性酶，大多在受傷、炎症及病理條件下被激活，產生與疼痛和炎症相關的前列腺素，是身體對損傷的自我保護反應之一。
要注意的是，如痛風患者短期服用第一代NSAIDs（通常數天）尚屬安全性高，但若慢性關節炎患者長期服用（即使合併胃藥），或會削弱COX-1維持胃黏膜屏障與調節胃酸的功能，增加胃炎，甚至胃潰瘍的風險。相比之下，第二代NSAIDs在保留抗炎效能的同時大幅降低胃部併發症風險，對無胃病史且用藥週期短的年輕人尤為適用。不過，臨床決策仍需權衡病人的身體狀況。
醫生在問診時，會詳細詢問患者的病歷，如胃潰瘍、幽門螺旋菌感染、胃癌、近期心血管手術、中風、血小板低等病史。如有上述病史，使用NSAIDs時需要格外謹慎，有時兩類NSAIDs藥物皆不適合使用，需考慮其他治療方案。
NSAIDs非治本之藥，是暫時緩解症狀的「橋樑」。理想的用藥方式，是以「短時間、達到大效果」為原則。切勿因疼痛而長期依賴止痛藥，卻忽視了尋找病因及接受根本治療的重要性。例如，對於膝關節疼痛患者可考慮注射透明質酸、服用保健品等方式，代替長期使用止痛藥。若痛症源自紅斑狼瘡或脊椎關節炎，更應使用風濕病專用藥物、生物製劑或標靶藥物以改善病情。
有些人諱疾忌醫，未經醫生診斷便自行購買消炎止痛藥，又不依照藥物指引服用；亦有患者多方求醫，將不同醫生處方的藥物混合使用，導致劑量過高而不自知，引發急性腎衰竭或肝衰竭的嚴重後果。也有長跑人士參加完全馬後感到關節及肌肉疼痛，在身體中度至重度缺水的狀態下服用NSAIDs，最終引發急性腎衰竭需入院治理。這些真實個案提醒我們，止痛藥要用得其所，且要合理及謹慎地使用；但只要遵從醫囑，就不用懼怕。
撰文：陳柏滔醫生
風濕病科專科