萊特維健 金至NMN40000 5合1大學科研認證配方〡端午節限定一日震撼出位價
頂級逆齡成分 顛覆抗衰老市場
面對市面上琳瑯滿目的NMN產品，哪一款才能真正讓您重拾年輕活力？萊特維健作為香港信賴品牌，重磅推出「金至NMN40000」，憑藉5合1大學科研認證配方，徹底顛覆抗衰老市場！每一粒膠囊蘊含450mg高純度NMN，配合麥角硫因、亞精胺、Ca-AKG、PQQ等頂級逆齡成分，從DNA層面修護細胞，全面提升防禦力達90%^，讓年齡真正成為秘密。
萬寧出位價，只限 6月19日（星期五）端午節當日，超值優惠不容錯過！無論是想初次體驗，還是長期回購，是次促銷都是最佳入手時機！
品牌獨創「5合1大學科研認證配方」
NMN（β-煙酰胺單核苷酸）是近年來最受矚目的抗衰老成分，能夠直接轉化為體內的NAD+（輔酶I），而NAD+水平隨年齡增長急劇下降，直接影響細胞能量代謝、DNA修復及長壽蛋白Sirtuins的活性。萊特維健【金至NMN40000】每粒提供高達450mg NMN，純度達99.99%（獲CASTCO權威認證），確保每一毫克都被高效吸收利用，絕無雜質負擔。
【金至NMN40000】更額外添加四種抗衰成分，品牌獨創的5合1大學科研認證配方：
- 麥角硫因：天然抗氧化劑，有效阻隔醣化反應及UV傷害，減少膠原蛋白流失，從根源抗老抗皺
- PQQ：被譽為「細胞的能量工廠」，透過激活SIRT1信號通路，促進線粒體新生，從根源逆轉細胞能量衰退
- 亞精胺：誘導細胞自噬，清除衰老細胞，促進細胞新生，延緩組織老化
- Ca-AKG：調節能量代謝，同時支持DNA修復機制
五重協同作用，經香港頂級大學科研實證^，逆齡功效獲得專業營養師及香港醫護學會一致推薦！
科研實證：DNA防禦力提升90%
經本港大學中藥研發中心的細胞研究證實^，【金至NMN40000】有助於增強細胞保護、延緩衰老進程。大學研究團隊採用先進的細胞模型，評估了本產品配方對細胞健康指標的影響。結果顯示，持續補充該配方後，細胞活力顯著提升，氧化壓力水平下降，DNA損傷標誌物減少，細胞整體防禦力提升90%，獲得更全面的保護，老化時鐘得以有效調慢。
6月19日（五）萬寧1日出位價！
萬寧將於端午節當日（6月19日星期五）推出限時一天的超級優惠。優惠細則如下：
【萬寧出位價限定優惠】
買1盒，售價$1,200（原價$1980）
買2盒，售價$2,200，平均低至$1,100/盒，額外送「深海魚油 200粒」*
買4盒，售價$4,400，額外送多1盒「金至NMN40000 90粒」，平均低至$880/盒*
*登記活動贈品，請向指定萬寧店推廣員提交資料，或於網上填寫登記表格。優惠受條款及細則約束，如有任何爭議，萊特維健藥廠有限公司保留最終之決定權。
銷售點：全線萬寧門市及網店
萬寧網店：https://bit.ly/4nTINHW
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^經本港大學細胞研究證實，【NMN40000】有助於增強細胞保護、延緩衰老進程。