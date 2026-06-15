萊特維健 金至NMN40000 5合1大學科研認證配方〡端午節限定一日震撼出位價

頂級逆齡成分 顛覆抗衰老市場

面對市面上琳瑯滿目的NMN產品，哪一款才能真正讓您重拾年輕活力？萊特維健作為香港信賴品牌，重磅推出「金至NMN40000」，憑藉5合1大學科研認證配方，徹底顛覆抗衰老市場！每一粒膠囊蘊含450mg高純度NMN，配合麥角硫因、亞精胺、Ca-AKG、PQQ等頂級逆齡成分，從DNA層面修護細胞，全面提升防禦力達90%^，讓年齡真正成為秘密。

