藥有所師｜口氣好，牙周穩：社區藥房的口腔健康門前站
但口腔保健不止於看牙醫──其實，社區藥房已成為你口腔健康的第一道門前站。
社區藥劑師 × 口腔護理
藥劑師作為「健康導航員」，不單支援用藥，更在生活細節中守護你的口腔健康。藥劑師能：
辨識高風險人士
如糖尿病患者、吸煙者、長者或長期服用某些藥物（如降壓藥、抗抑鬱藥等）的人士，這些群組都較易出現牙齦炎、牙周退化或口乾等口腔問題。藥劑師能夠通過日常交談，協助及早察覺問題，並提供針對性的專業建議。
提供預防性口腔護理建議
包括正確刷牙方式、漱口水選擇、牙線使用、飲食控制，以及轉介牙科檢查等。當中不少藥房亦有售賣口腔護理產品，而藥劑師亦能提供個人化選擇建議與用法教學。
藥物與口腔相關教育
某些藥物（如降壓藥、抗過敏藥）有可能引致口乾、牙齦增生、牙齒變色等副作用。藥劑師能說明與口腔相關的副作用，並提供相應對策，避免問題惡化。
協助戒煙與改善口氣
藥劑師亦會提供戒煙諮詢服務，戒煙後不但減少口臭，更有助牙齦修復，重拾自信笑容。
健康從「口」開始，藥劑師助你一步一步改善
社區藥房的角色不止於售賣牙膏或漱口水。從你踏入藥房一刻開始，藥劑師就能成為你口腔健康的守護者，針對口氣、牙肉出血、口乾等問題提供支援與轉介建議。
口腔問題往往是其他慢性疾病的信號燈。透過簡單對話與觀察，藥劑師能夠補足醫療體系中容易忽略的「預防」一環，為你及早介入、及早處理。
案例分享：牙周病與糖尿病的雙向關係
一位50歲男士因為血糖控制不穩經常來社區藥房購買監察血糖的產品，藥劑師發現他口氣異常，並出現牙肉腫脹的問題，建議他接受牙科檢查，結果經牙醫診斷為中度牙周病。隨後透過牙科治療和藥物調整，其血糖控制得到顯著改善。這正正顯示早期辨識和跨專業合作的威力。
結語：預防慢性疾病，由牙齒開始
預防勝於治療，當我們談論健康管理，不能只等到有病才醫治。口腔健康是整體健康的重要一環，社區藥劑師能透過日常互動，把握預防與教育的黃金時間，協助你守護口腔健康，預防多種慢性疾病，從口出發，全身受益。
欄名：藥有所師
撰文：香港大學藥理及藥劑學系
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