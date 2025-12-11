藥有所師｜基層醫療以人為本：管理慢病的4大要點
面對高血壓、糖尿病等慢性疾病，你準備好了嗎？
在香港，每兩至三位成年人中，就有一人患有至少一種慢性疾病（Chronic diseases, 又稱「非傳染性疾病」、NCDs），包括高血壓、糖尿病、高血脂和心血管疾病等。這些「無聲殺手」在初期往往沒有明顯病徵，卻可在不知不覺中對身體造成長遠損害，甚至引致中風、腎衰竭或心臟病。儘管慢病無法徹底根治，但若能及早識別、持續監察並加以妥善管理，病情是可以被控制，並大幅減少併發症風險。
這正正體現了基層醫療的核心價值。作為市民接觸醫療系統的第一站，基層醫療不僅聚焦於診斷與治療，更著重於疾病預防、健康促進與長期護理，是對抗慢病不可或缺的一環。
慢性疾病為何需要以基層醫療為基礎的長期管理？
慢病的特點是病程漫長，影響深遠，並常伴隨多重共病（如糖尿病患者同時患有高血壓與高血脂）。這類疾病的有效管理需要定期監察、個人化的治療計劃，以及生活習慣的持續改善，遠非一次診症即可解決。
透過以人為本的基層醫療模式，患者可在社區獲得持續支援，包括：
- 定期篩查與早期識別，例如量度血壓、血糖、血脂、體重指數等；
- 積極監察與隨訪，追蹤病情演變並調整治療策略；
- 加強用藥依從性，幫助患者理解藥物用途、注意副作用並保持準時服藥；
- 多專業團隊合作，包括家庭醫生、社區藥劑師、護士與營養師，共同制定與執行個人化的護理方案。
社區的專業拍檔：家庭醫生與社區藥劑師
在慢病的長期管理中，家庭醫生與藥劑師扮演著互補的重要角色。家庭醫生是病人整體健康的把關人，負責監察臨床指標、作出診斷及調整治療計劃，並提供生活建議。而社區藥劑師則是最頻密接觸患者的醫療專業，能在配藥與購藥過程中提供即時的藥物指導與健康諮詢。他們協助患者了解用藥方法、識別潛在副作用、避免藥物交互作用，並會主動提醒與跟進服藥紀律。當發現患者遇上服藥困難，藥劑師亦能及時與醫生聯絡，作出調整與協助。這種跨專業合作模式不但提升治療成效，更讓患者體會到持續照顧的溫度。
推動可持續照顧的社區網絡
有效管理慢病所需的並不是一次性治療，而是持久、可負擔並易於接觸的照顧網絡。透過完善的基層醫療系統，患者可在熟悉的社區中獲得連貫性的照顧：
- 減低急症室與住院服務的使用率；
- 集中醫療資源處理複雜與急性病症；
- 降低整體公共衛生支出；
- 提升患者自我管理能力與生活質素。
因此，世界衛生組織及各地政府均提倡以基層為中心的慢病管理政策，並鼓勵公私營醫療合作，共同構建可持續的健康社會。
結語：慢性疾病管理的關鍵，在於基層醫療與專業連繫
慢病的挑戰並非不能克服。透過基層醫療的協助，結合家庭醫生的長期照顧與藥劑師的即時支援，患者能更早發現病情、更有效控制風險，最終過上更健康、更自主的生活。社區藥劑師與家庭醫生，就是您在慢病管理長路上的專業拍檔。攜手同行，讓健康不再是單打獨鬥。
撰文：香港大學 x Viatris 暉致
#慢性疾病 #非傳染性疾病 #NCDs #基層醫療 #家庭醫生 #社區藥劑師 #慢病管理 #健康促進 #可持續照顧 #藥有所師 #香港大學 #香港藥學會 #香港醫院藥劑師學會 #香港藥劑專科深造學院 #港九藥房總商會 #萬寧 #屈臣氏 #香港科研製藥聯會 #暉致