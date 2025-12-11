藥有所師｜基層醫療以人為本：管理慢病的4大要點

面對高血壓、糖尿病等慢性疾病，你準備好了嗎？

在香港，每兩至三位成年人中，就有一人患有至少一種慢性疾病（Chronic diseases, 又稱「非傳染性疾病」、NCDs），包括高血壓、糖尿病、高血脂和心血管疾病等。這些「無聲殺手」在初期往往沒有明顯病徵，卻可在不知不覺中對身體造成長遠損害，甚至引致中風、腎衰竭或心臟病。儘管慢病無法徹底根治，但若能及早識別、持續監察並加以妥善管理，病情是可以被控制，並大幅減少併發症風險。

