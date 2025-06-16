藥有所師｜強化基層醫療 藥劑師—藥物安全與健康守護者
在基層醫療體系中，藥劑師不僅是藥物專家，更是市民健康的第一道防線。 藥劑師是肩負「藥物安全與健康守門人」（Gatekeeper）的角色，確保患者獲得安全、有效的藥物治療。如果誤用藥物、不當處方 以及缺乏用藥教育，都可能導致嚴重的健康風險，影響個人及整體醫療系統。 如何在社區層面減少這些風險？藥劑師如何發揮專業優勢，推動個人化健康管理？
藥物風險：你不可忽視的健康挑戰
- 藥物風險不僅影響個人健康，也對醫療系統造成負擔。以下是幾個常見的用藥風險：
- 多重用藥：慢性病患者通常需要同時服用多種藥物，若缺乏適當監測，可能導致藥物重疊、過量或相互作用，影響治療效果及健康。
- 藥物不良相互作用：不同藥物的組合可能產生相互作用，削弱藥效或引發副作用。例如，抗凝血藥（俗稱「薄血丸」）與非類固醇消炎藥同時服用，可能增加出血風險。
- 自行停藥或錯誤服藥： 部分患者可能不按時服藥，因擔心副作用擅自停藥，或因未理解醫囑而錯誤服藥。例如，糖尿病患者若未按時服用降血糖藥，可能導致血糖劇烈波動，增加併發症風險。
基層醫療如何減少藥物風險？
基層醫療是市民健康的第一道防線，而社區藥劑師在其中扮演著關鍵角色。他們的專業知識與臨床參與，有助於提升用藥安全性，減少用藥錯誤及醫療負擔。
- 藥物評估與處方優化：社區藥劑師可與醫生攜手合作，定期審查患者的藥物使用情況，確保處方安全有效，減少重複或不必要的藥物，優化治療效果。
- 預防藥物錯誤：許多用藥錯誤來自於劑量混淆或藥物名稱相似。社區藥劑師可利用電子健康紀錄系統（醫健通），追蹤患者的用藥歷史，確保處方準確無誤。
- 患者用藥教育與自我管理：藥物風險的根源之一是患者對藥物知識的不足。社區藥劑師可透過舉辦健康講座、提供個人化用藥指導，提升患者的藥物依從性，幫助他們更好地管理慢性疾病。
結語
安全與有效的用藥是健康管理的基石，而藥劑師在基層醫療中擔當著不可或缺的角色。透過完善的藥物管理、患者教育與跨專業合作，我們能有效降低藥物風險，提升患者個人及社區健康水平。
專科培訓與持續專業發展，進一步強化藥劑師的專業能力，使其在基層醫療中發揮更大作用，提供高質素的藥物治療與健康管理服務。藥劑師不僅是安全用藥的守護者，更是推動香港醫療體系進步的重要力量。我們已準備好，攜手為市民締造更優質的健康未來。
撰文：香港大學 x 香港藥劑專科深造學院
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