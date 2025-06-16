藥有所師｜強化基層醫療 藥劑師—藥物安全與健康守護者

在基層醫療體系中，藥劑師不僅是藥物專家，更是市民健康的第一道防線。 藥劑師是肩負「藥物安全與健康守門人」（Gatekeeper）的角色，確保患者獲得安全、有效的藥物治療。如果誤用藥物、不當處方 以及缺乏用藥教育，都可能導致嚴重的健康風險，影響個人及整體醫療系統。 如何在社區層面減少這些風險？藥劑師如何發揮專業優勢，推動個人化健康管理？

