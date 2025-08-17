藥有所師｜醫院與社區藥劑師：攜手確保用藥安全
醫院出院後，誰來接手你的用藥管理？
患者在住院期間接受專業藥劑服務，但是在出院後往往要獨自面臨家居用藥的種種挑戰：對藥物資訊不了解、又不清楚與原有藥物是否有重疊、甚至因誤用藥物而抌誤康復進度，更可能受副作用困擾。患者出院後在社區的藥物管理是的一個重要課題。這時，社區藥劑師成為醫院與社區護理之間的重要橋樑，確保病人在出院後仍能獲得安全、適切的藥物管理。
出院後藥物管理的重要性
許多病人出院後因缺乏適當的用藥指導，導致錯誤用藥或自行中斷治療。常見問題包括：
- 重複用藥或漏服藥物：部分病人因不清楚出院後哪些藥物需要繼續服用，導致服用錯誤成份、劑量的藥物。
- 使用技巧不足：某些藥物的劑型對患者需要有一定的技巧， 例如哮喘吸劑、胰島素針劑等
- 藥物相互作用：若病人自行恢復使用住院前的藥物，而未告知醫生或藥劑師，可能會出現藥物相互作用，影響療效或增加副作用。
- 缺乏定期監測：某些藥物如抗凝血藥、降血糖藥等，需定期監測療效與副作用，若忽略監測，可能導致嚴重後果。
醫院藥劑師與社區藥劑師如何協作？
很多其他已發展國家的醫療體系已發展醫院藥劑師與社區藥劑師緊密合作的協作模式，確保病人從醫院到回到社區的過程中，藥物治療不會因資訊不足而出現斷層。這種協作模式包括以下幾個關鍵步驟：
1. 出院前的藥物整合
醫院藥劑師會審視患者在住院期間的藥物變更，與主診醫生協調最佳的出院處方，並確保患者及家屬清楚用藥指引。
2. 出院藥物指導
醫院藥劑師對於複雜藥物治療的患者，提供詳細的藥物教育，包括如何正確服用藥物、可能出現的副作用及自我監測方法，降低因誤用藥物而導致再次入院的風險。
3. 出院後社區藥劑師的跟進
出院後，社區藥劑師會根據醫院提供的出院摘要，確保患者按醫生指示服藥，並協助監測用藥情況及病情進展。
個案分析：藥劑師主導的護理如何幫助病人？
60嵗的李先生因心臟問題入院，出院前醫生調整了他的藥物。出院後卻發現對於哪些藥物需要繼續服用感到困惑，於是諮詢社區藥劑師的意見。社區藥劑師在檢查他的藥物清單時，發現他同時持有兩種屬於同一類別的降糖口服藥，可能導致重複用藥的風險。
社區藥劑師透過政府的醫健通系統查詢李先生的診療紀錄去嘗試了解到醫生的處方用意。經仔細分析發現醫生為了更有效控制血糖，對李先生的用藥作出調整，但這些改變未在文件上明確記錄。
社區藥劑師向李先生講解這些藥物上的轉變，並為他重新整理藥盒，清楚標示服藥劑量和時間，幫助他更好地遵循醫生指示。這樣的諮詢不僅確保他正確用藥，還能有效防止用藥過量，保障他的健康。社區藥劑師在病人出院後的用藥管理中，發揮了重要的支持作用。
結語：藥劑師——守護病人用藥安全的關鍵角色
從醫院到社區，藥劑師在病人出院後的健康管理中發揮著不可或缺的作用。透過加強藥物重整、提升藥物教育，以及促進醫院與社區的緊密協作，社區藥劑師致力確保病人獲得無間斷的醫療照護，減少不必要的再入院，讓每位病人都能在社區內安心地康復與生活，從而提升他們的生活質素。
撰文：香港大學 x 香港醫院藥劑師學會
#基層醫療 #社區藥劑師 #醫院藥劑師 #用藥安全 #合作 #藥有所師 #香港大學 #香港藥學會 #香港醫院藥劑師學會 #香港藥劑專科深造學院 #港九藥房總商會 #萬寧 #屈臣氏 #香港科研製藥聯會 #暉致