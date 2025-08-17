藥有所師｜醫院與社區藥劑師：攜手確保用藥安全

醫院出院後，誰來接手你的用藥管理？

患者在住院期間接受專業藥劑服務，但是在出院後往往要獨自面臨家居用藥的種種挑戰：對藥物資訊不了解、又不清楚與原有藥物是否有重疊、甚至因誤用藥物而抌誤康復進度，更可能受副作用困擾。患者出院後在社區的藥物管理是的一個重要課題。這時，社區藥劑師成為醫院與社區護理之間的重要橋樑，確保病人在出院後仍能獲得安全、適切的藥物管理。

