藥有所師｜社區藥劑師：您健康路上的第一站

小病小痛，應該去看醫生還是找藥劑師？

不少人遇到頭痛、喉嚨痛、腸胃不適等常見症狀時，第一反應是「睇醫生」，但其實在許多情況下，社區藥劑師已經可以提供有效、即時的協助，成為您健康管理旅程中的第一接觸點。

