藥有所師｜社區藥劑師：您健康路上的第一站
小病小痛，應該去看醫生還是找藥劑師？
不少人遇到頭痛、喉嚨痛、腸胃不適等常見症狀時，第一反應是「睇醫生」，但其實在許多情況下，社區藥劑師已經可以提供有效、即時的協助，成為您健康管理旅程中的第一接觸點。
社區藥劑師的角色早已不只限於「執藥」，而是透過專業訓練和實證為本的建議，協助市民識別病徵、正確選擇非處方藥物、並就健康管理提出個人化建議。當遇上需要進一步醫療評估的情況時，藥劑師亦會果斷轉介，確保市民獲得適當和及時的診治。
自我健康管理的第一道防線
社區藥劑師每天接觸大量不同背景的市民，是推動基層醫療與自我照顧的重要力量。他們的日常服務包括：
- 小病小痛即時評估與建議：例如感冒、鼻敏感、腸胃不適、皮膚過敏等，提供合適的非處方藥及使用指導。
- 辨識病情是否需進一步求醫：避免小病拖延成大病，減輕公營醫療壓力。
- 提升用藥安全：解答對藥物成分、副作用及相互作用的疑問。
- 提供特殊藥物使用指導：例如氣霧吸入劑使用方法、胰島素注射劑使用方法、正確使用皮膚貼等。
- 提供預防服務：如血壓、血糖量度及疫苗接種、戒煙服務，促進早期介入與健康管理。
案例分享：一次即時指導，避免不必要的延誤
35 歲的陳小姐因反覆喉嚨痛到社區藥房求助，並表示考慮自行服用抗生素。藥劑師詳細詢問後判斷她不符合抗生素使用的條件，建議使用止痛藥及喉糖先行緩解，並叮囑若三天後仍未改善應求醫。結果陳小姐幾天後自然痊癒。她感謝藥劑師讓她避免不必要的用藥及抗藥性風險，這正正體現了社區藥劑師的即時判斷力與指導價值。
結語：自主健康，從社區藥劑師開始
社區藥劑師以其親民、專業與高可及性，已成為市民健康管理的第一線守門人。他們提供即時建議、教育與預防指導，是推動基層醫療不可或缺的力量。當我們懂得善用社區藥劑師的專業，不但能主動照顧自身健康，也能釋放寶貴的醫療資源，讓整體社會健康邁向更穩健的未來。
撰文：香港大學 x 港九藥房總商會
#基層醫療 #自我照顧 #社區藥劑師 #小病小痛管理 #健康促進 #藥有所師 #香港大學 #香港藥學會 #香港醫院藥劑師學會 #香港藥劑專科深造學院 #港九藥房總商會 #萬寧 #屈臣氏 #香港科研製藥聯會 #暉致