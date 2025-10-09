藥有所師｜社區藥劑師的新角色 – 社區疫苗接種服務
在英、美、澳洲等地，由社區藥劑師進行疫苗注射早有先例。註冊藥劑師在完成培訓後，可根據服務框架和執業指引，即可於社區藥房提供疫苗接種服務。另外，藥劑師亦需要定期參與持續進修訓練，及時掌握最新資訊及技術，以確保大眾安全。近年，香港大學亦有向註冊藥劑師提供疫苗接種的課程，通過基礎訓練、考試和臨床實習後，註冊藥劑師便可在醫生的監督下進行疫苗注射。相信當更多藥劑師完成相關課程後，再配合政府的藍圖，社區藥房接種計劃將會成為一大發展趨勢。一方面致力減輕公營醫療系統的負擔，另一方面讓市民多一個便利而又可信賴的選擇，成為鼓勵市民接種疫苗的一大誘因。
由準備到實踐：社區藥劑師的全面協助
現時香港常見的疫苗包括季節性流感疫苗、新冠疫苗、帶狀泡疹疫苗等。然而，部分市民對於自己是否適合接種，或對於注射後的成效和可能出現的副作用並未有全面的認知，因而對疫苗接種卻步。作為市民在社區中最容易接觸到的醫護人員，社區藥劑師正正擔當着重要角色，教育大衆並為市民釋除疑慮。
首先，透過了解疫苗接種者的身體情況和用藥史，藥劑師可給予一些個人化的建議。以流感疫苗為例，如果接種者發燒，或正在服用抗凝血藥，則應分別提醒他們延遲接種及注意延長按壓針口時間，確保注射安全。
其次，社區藥劑師亦能提醒市民接種疫苗後的潛在副作用，並指導他們正確的處理方式。例如注射部位出現紅腫、肌肉疼痛或身體疲勞等，均屬正常反應，症狀普遍會在幾天內自行消失。藥劑師可教導市民服用簡單藥物或提供生活方式建議以紓緩症狀，同時緩解大眾對於注射反應的過度憂慮。再者，社區藥劑師也能提醒接種者該注意的嚴重不良反應或過敏反應，令他們清楚在什麼情況下需要尋找醫生的協助。
結語
隨著基層醫療的普及，社區藥劑師的角色和責任也在不斷增加。我們除了以往的配藥及用藥諮詢外，還會提供小病痛評估及建議，藥物管理及整合服務，以至將來潛在的社區藥房疫苗接種計劃，都是以回應大眾需要，以達至疾病預防並促進大衆健康的理想社區環境。將來，藥劑師會繼續加強在社區中的角色，冀與其他醫護人員攜手守護市民健康的第一線。
撰文：香港大學 x 萬寧
#基層醫療 #自我照顧 #社區藥劑師 #小病小痛管理 #健康促進 #藥有所師 #香港大學 #香港藥學會 #香港醫院藥劑師學會 #香港藥劑專科深造學院 #港九藥房總商會 #萬寧 #屈臣氏 #香港科研製藥聯會 #暉致