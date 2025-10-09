藥有所師｜社區藥劑師的新角色 – 社區疫苗接種服務

自2019年新冠疫情起，疫苗接種需求大幅增加，大眾對於接種疫苗來預防相關疾病的意識亦有所提升，同時帶動了其他疫苗（如流感疫苗等）的接種率。作為政府基層醫療健康藍圖內的核心專業人員團隊之一，藥劑師在推廣社區疫苗接種中擔任了重要的角色。透過提供疫苗注射服務及解答市民對於疾病或健康議題的疑慮，社區藥劑師能有效提升疫苗接種的便利性及比率，進而締造一個更安全健康的社區環境。

