藥有所師｜社區藥房點揀好？
隨着政府推行「社區藥房計劃」，社區藥房在基層醫療中的角色愈來愈重要。對市民而言，社區藥房不單是取藥地點，也是獲得用藥支援和健康建議的社區據點。識揀一間合適的社區藥房，有助你和家人更安心管理健康。
一、有藥劑師在場，問問題更安心
註冊藥房每日最少三分之二營業時間內，須有註冊藥劑師親身在場監督配藥及相關工作。對市民來說，大部分時間走入藥房，都應該「見到、搵到」藥劑師，隨時可以就用藥安全和疑問諮詢。
二、環境合適，兼顧安全與私隱
社區藥房一般會清楚劃分調劑區、候藥區及諮詢空間，既有助安全處理藥物，又照顧私隱。當需要談及較個人或敏感的健康問題時，有一個相對安靜的地方與藥劑師對話，會讓人更放心。
三、清楚講解用藥，唔使自己估
好藥房不只是「交藥」，還會主動解釋藥物用途、用法用量、療程時間及常見副作用。如你同時使用多種藥物或保健品，藥劑師亦會提醒可能的相互作用。清晰的講解可以減少用藥出錯風險，優化治療效果。
四、慢病支援，多走一步護健康
不少社區藥房會協助長期病患者管理健康，例如量血壓、血糖，並配合飲食及生活建議。這些服務讓你在覆診以外的日子，也能在社區就近獲得簡單監測和專業意見，對高血壓、糖尿病等慢病尤其重要。
五、藥物管理服務，幫你理順用藥
部分社區藥房提供較深入的藥物管理服務，協助整理整體用藥、識別重複或相沖情況，並在需要時與醫生或其他醫護專業溝通。對同時服用多種藥物或剛調整治療方案的人士來說，這些支援可以提升用藥安全。
六、融入社區，連繫基層醫療網絡
社區藥房是基層醫療網絡的一環，會與醫療機構及地區健康服務合作，提供健康資訊和適切轉介。對市民而言，身邊多了一個易接觸、可持續使用的社區健康站，令照護更連貫。
建立關係，讓藥劑師成為你家庭的健康守門人
揀一間合適的社區藥房，同時是揀一位可以長期信賴的藥劑師。當同一位藥劑師長期跟進你和家人的用藥及健康情況，更容易及早發現變化，提醒你作出適當跟進。每次取藥時多問一兩句、主動分享正在服用的藥物和保健品，慢慢就能建立互信關係。當藥劑師從「派藥人」變成了解你需要的專業拍檔，他便可以成為你家庭在社區中的「健康守門人」。
欄名：藥有所師
撰文：香港大學藥理及藥劑學系
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