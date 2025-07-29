屋邨出身成中醫兼腫瘤科醫生 蘇子謙中西合壁為癌症病人尋出路
石硤尾屋邨長大 中四發力終拔尖
「我嘅童年其實好普通，喺公共屋邨出世長大，來自一個好普通嘅家庭。」蘇子謙回憶，小學與中學皆在石硤尾就讀，並非自小天資聰穎的「尖子」，只是摸索到適合的讀書方法，加上決心與紀律，才逐步迎頭趕上，由升中頭兩年成績平平，到中四為會考開始發力，終取得佳績並在中六拔尖，「你問我係咪真係好鍾意讀書？其實唔算係，只係咁啱搵到適合自己嘅讀書方法啫。」
中藥治好濕疹成契機
蘇子謙對醫學有興趣，竟源於會考後的暑假。他笑言當時偶然在書局買了一堆講中醫的書，從陰陽五行、針灸理論看到古代典籍，「中醫唔單止可以強身健體，當中理論亦都好複雜、好有深度。」加上中學時受嚴重濕疹困擾，甚至弄至出血，終靠中藥治好解決，令他對中醫更有興趣，故在中六拔尖進入香港大學中醫藥學院。
經過五年中醫課程，在教授鼓勵下他報考港大醫學院，再讀五年西醫，只因認為要真正推動中西醫結合，最好具備中西醫雙重資格。
「對中醫冇信心先轉讀西醫？」
由中醫轉讀西醫在當時相當罕見，故報考醫學院時，他不只一次被問：「你係咪對中醫冇信心，所以先要轉讀西醫？」有教授不斷質詢，「個面試過程好少問我學術成績，反而係花咗好多時間去質疑我對中醫嘅睇法。」身邊也不少人覺得他浪費時間，讀這麼多年書並不值得，但他深信，兩套知識能互補不足，讀西醫期間仍持續鑽研中醫理論和臨床技巧，期望成為真正掌握兩門醫學的臨床醫生。
中西合壁治癌症病人
在眾多專科之中，蘇子謙選擇了腫瘤科，部分是受中西醫出身、具博士學歷的陳炳忠教授影響，在研究中看到中醫藥在抗癌上的潛力。「讀中醫跟佢學習，見識到中醫藥喺治療腫瘤方面，真係可以有好大幫助。」他形容，腫瘤是最棘手的疾病之一，西醫近年雖有新藥與新技術，但若配合中醫調理體質，有望提升治療成效。「我希望為癌症病人提供更多、更有效嘅中西醫結合新方法。」即使身處私營醫療體系，他仍積極參與大學研究，盼從臨床與學術雙線出發，推動中西醫學融合。
讀中醫難過讀西醫？
「我覺得讀中醫係難過讀西醫。」蘇子謙認為兩者各有難處，但中醫的門檻反而更高。他指出，西醫雖然知識量龐大，但建基於理科底子，邏輯性強，比較容易理解；中醫則涉及古文、哲學及大量記憶內容，不但語言難懂，還要背誦逾五百種中藥、數百個穴位、數百條方劑、有不同門派，大量東西要背，頭兩年相當辛苦。
由抽血檢測到把脈
如今診症時，他會同時運用中西兩套思維，「我會先從西醫角度問診，再睇掃描、抽血、基因檢測報告；中醫方面，就會觀察面色、舌苔，並為病人把脈。」他指出，中醫的「望聞問切」與西醫的數據診斷並不衝突，反而提供更多角度。他補充，中醫不一定要用中藥改變身體，有時候西藥的影響也可透過中醫觀察法被掌握，「我唔會只用單一思維，而係好似左右腦、左右手同時開工咁，中西合璧。」
最深刻的中西醫合璧病例
其中一個令他最難忘的病人，是一名腳踭患黑色素瘤的男士。病人術後發現癌細胞已擴散至淋巴，並在免疫治療尚未完成時病情復發。蘇醫生與團隊決定實行「雙免疫治療」，病人卻因免疫藥用藥較多，皮膚出現嚴重副作用，病情更一再復發，並產生抗藥性。蘇醫生遂加入中藥處方改善，同時嘗試以「低劑量電療」刺激免疫反應，最終竟出現好轉，「冇改變免疫藥，只係配合中藥與低劑量電療，腫瘤竟然完全消失。」病人康復至今兩年多，停用所有西藥，僅靠中藥調理身體，未有再復發。這個案例令他看到治癌時綜合中西策略的效果，故撰寫成學術文章，在國際期刊發表。
閉目養神 靜坐冥想養生
作為醫生，他也有一套自身養生之道，每天午飯後閉目養神十分鐘，雖不入睡，但有助精神恢復；每星期運動兩至三次，不論室內或戶外；面對壓力時會選擇外出散步、聽音樂調節情緒，「我有時都會靜坐冥想，中醫認為，當你個人靜落嚟，經絡嘅氣血會運行得更順，病痛自然會減少。」至於食療，他坦言食療適合一般養生或病後調理，但不能取代正規治療，「煲湯可以保健，但唔可以當藥醫病，尤其面對癌症等重症，一定要配合專業治療。」