屋邨出身成中醫兼腫瘤科醫生 蘇子謙中西合壁為癌症病人尋出路

在屋邨成長的蘇子謙醫生，既是註冊中醫師，也是一位臨床腫瘤科醫生，是香港罕有具備中西醫雙重資格的臨床醫生。回望當日因治好濕疹而對中醫產生興趣，到中六拔尖入港大先讀中醫，畢業再報西醫時卻被質疑「是否對中醫無信心」。儘管如此，他堅信「中西藥不但冇衝突，反而達到『一加一大於二』嘅協同效應」，多年來致力融合兩套醫學系統，為癌症病人尋找新出路。

